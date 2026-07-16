حقيقة إعادة توزيع درجات الثانوية العامة 2026.. وموعد إعلان النتيجة

يترقب طلاب الثانوية العامة 2026 وأولياء أمورهم موعد إعلان النتيجة، بالتزامن مع انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترولات.

ويزداد البحث خلال هذه الفترة عن الموعد المتوقع لإعلان النتيجة، إلى جانب إجراءات التظلمات ومراحل تنسيق القبول بالجامعات، في انتظار اعتماد النتيجة رسميًا من وزارة التربية والتعليم.

وأكد الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على إعادة توزيع درجات أي من مواد امتحانات الثانوية العامة 2026، مشيرًا إلى أن اللجان الفنية لم ترصد مشكلات تستدعي اتخاذ مثل هذا الإجراء.

لا مؤشرات لإعادة توزيع الدرجات

وقال الشرقاوي، خلال لقائه مع الإعلاميين أحمد دياب ومحمد جوهر على قناة صدى البلد، إن اللجان الفنية المعنية بمراجعة الامتحانات عقدت اجتماعات خلال الفترة الماضية، وأكدت عدم وجود أي مشكلات في الامتحانات السابقة، سواء في مادتي الكيمياء أو الفيزياء.

وأضاف: "حتى الآن لم يظهر أي شيء، وأعتقد أن اللجان الفنية أبدت رأيها بأنه لا توجد أي مشكلة في الامتحانات السابقة، لكن دعونا ننتظر ما سيحدث خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أن أي قرار يتعلق بإعادة توزيع الدرجات يجب الإعلان عنه فور انتهاء الامتحان إذا ثبت وجود مشكلة كبيرة أو كثرت الشكاوى بشأن مادة معينة، لافتًا إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم أكدت أن الامتحانات جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية وسارت بصورة منضبطة.

وأضاف: "لم نرَ أي اعتراض من اللجان الفنية على مادة أو سؤال معين، أو أي نية لإعادة توزيع الدرجات، ولذلك في تقديري لن يطرأ أي تغيير على امتحانات الثانوية العامة".

التصحيح الإلكتروني يحقق العدالة

وتحدث الشرقاوي عن نظام التصحيح الإلكتروني، مؤكدًا أنه يمثل تطويعًا للتكنولوجيا لتحقيق العدالة بين الطلاب، موضحًا أن الاعتماد على التصحيح الإلكتروني يقلل من تأثير العامل البشري، الذي قد يتأثر بالحالة النفسية أو الإرهاق أثناء التصحيح، وهو ما يسهم في زيادة دقة رصد الدرجات وسرعة إعلان النتائج.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026

ورجح المتخصص في شؤون التعليم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 2 أغسطس، موضحًا أنه عقب إعلان النتيجة سيتم فتح باب التظلمات، ثم تبدأ مرحلة تنسيق القبول بالجامعات واختيار الكليات، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.