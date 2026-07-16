تظاهرات في مدن أوكرانية احتجاجًا على استقالة وزير الدفاع.. والبرلمان يبحث تعيين بديل

شهدت عدة مدن أوكرانية، بينها العاصمة كييف، احتجاجات واسعة اعتراضًا على قرارات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المتعلقة بإقالة وزير الدفاع، حيث احتشد آلاف المواطنين بالقرب من المجمع الرئاسي للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بقرارات أحادية لا تعكس مصالح الشعب الأوكراني.

وقال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إن الاحتجاجات امتدت إلى أكثر من مقاطعة داخل أوكرانيا، وسط مطالب بإلغاء قرار استقالة وزير الدفاع، فيما طالب بعض المحتجين برحيل الرئيس زيلينسكي.

أزمة اختيار وزير الدفاع الجديد

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن البرلمان الأوكراني لا يزال يحاول عقد جلسة للتصويت على تعيين وزير جديد للدفاع، إلا أن النصاب القانوني لم يكتمل حتى الآن.

وأشار إلى أن عددًا من النواب يعملون على جمع التوقيعات لدعم مقترح يقضي بتعيين وزير الداخلية الحالي في منصب وزير الدفاع خلفًا للمسئول الذي أُقيل بقرار رئاسي.

إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن ما يصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية وتطوير آليات التعبئة العامة.

وكشف غيث مناف، نقلًا عن مصدر خاص من داخل الرئاسة الأوكرانية، أن زيلينسكي عقد اجتماعًا مع نواب حزبه "خادم الشعب"، وأبلغهم بأن الرئاسة تستعد للإعلان عن مرحلة جديدة من التعبئة العامة في الثالث من سبتمبر المقبل.