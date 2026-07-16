تقارير صحفية تركية تكشف عن وجهة محمد صلاح الجديدة

كشفت بعض التقارير الصحفية التركية عن موقف محمد صلاح نجم المنتخب من الانضمام للدوري التركي خاصة وأن رامي عباس وكيل أعماله في مدينة إسطنبول خلال الأيام الماضية لبحث تفاصيل العروض المقدمة.

وأكدت شبكة "كافا سبورتس" التركية أن محمد صلاح اشترط الحصول على 15 مليون يورو سنويا نظير الموافقة على الانضمام لصفوف بشكتاش التركي.

وأضاف التقارير أن بشكتاش ليس النادي التركي الوحيد الذي يرغب في ضم محمد صلاح حيث يواصل ممثلوا أندية فنربخشة وجالطة سراي التواصل مع وكيل محمد صلاح لضمه

وأضافت الشبكة أن الهدف من زيارة وكيل أعمال محمد صلاح إلى تركيا هو استكشاف فرص الانتقال إلى أحد أندية القمة هناك قبل الموافقة على العرض الكبير الذي وصل من الدوري السعودي.