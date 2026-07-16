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ورود وشوكولاتة ورذاذ الفوم.. فرحة عارمة لطلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ورود وشوكولاتة ورذاذ الفوم.. فرحة عارمة لطلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء

أولياء الأمور يستقبلون أبنائهم الورد امام لجان جنوب سيناء
أولياء الأمور يستقبلون أبنائهم الورد امام لجان جنوب سيناء
ايمن محمد

تحول محيط لجنة مدرسة الزهور الثانوية للبنات بمدينة طور سيناء، اليوم الخميس، إلى ساحة احتفال، عقب انتهاء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، حيث استقبل أولياء الأمور أبناءهم بالورود والشوكولاتة، بينما ملأت رذاذات الفوم الأجواء، وتعالت الزغاريد احتفالًا بانتهاء ماراثون الامتحانات، في مشهد امتزجت فيه مشاعر الفرح والارتياح بعد عام دراسي طويل.

وحرص أولياء الأمور على تهنئة أبنائهم، متمنين لهم النجاح والتوفيق وتحقيق أحلامهم في الالتحاق بالكليات التي يطمحون إليها، فيما تبادل الطلاب والطالبات التهاني، ودوّنوا عبارات تذكارية على قمصانهم، لتخليد واحدة من أهم المحطات في حياتهم الدراسية.

كما شهد محيط اللجنة أجواءً احتفالية مميزة، إذ اصطحب بعض أولياء الأمور صوت لمشاركة أبنائهم فرحة انتهاء الامتحانات، وسط أجواء غلبت عليها البهجة والابتسامات، في مشاهد عكست حجم المعاناة التي عاشها الطلاب وأسرهم طوال العام الدراسي، قبل أن تُختتم الرحلة بلحظات من الفرح والأمل.

وأعرب عدد من الطلاب عن سعادتهم بانتهاء امتحانات الثانوية العامة، مؤكدين أنهم يتطلعون إلى قضاء فترة من الراحة بعد أشهر من المذاكرة والاجتهاد، معربين عن أملهم في أن تُكلل جهودهم بالنجاح، وأن تحقق نتائجهم طموحاتهم في الالتحاق بالكليات التي يرغبون في الدراسة بها.

جنوب سيناء ورد الثانوية انتهاء امتحانات

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