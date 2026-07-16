الكويت: التمادي الإيراني في النهج العدواني ضد بلادنا ودول مجلس التعاون يقوض أمن المنطقة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، عن إدانة دولة الكويت، وبأشد العبارات، لاستمرار العدوان الإيراني الآثم على أراضيها، وما يمثله من نهج عدواني متواصل وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن دولة الكويت تُحمل إيران كامل المسئولية عن استمرار هذه الاعتداءات وعواقبها، مؤكدة أن التمادي في هذا النهج العدواني ضد دولة الكويت وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يفاقم حالة التصعيد والتوتر، ويقوض أمن المنطقة واستقرارها. وطالبت إيران بالكف الفوري عن هذه الاعتداءات.

وشددت على أن دولة الكويت ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين عليها، وصون مصالحها، وتحتفظ بكامل حقوقها المشروعة وفقا لأحكام القانون الدولي.