ضربة استباقية من سامسونج.. تقنية جديدة تنهي مشكلة "طيّة الشاشة"!

كشفت سامسونج عن نهج جديد لتحسين وتقوية الشاشات المعقدة للهواتف القابلة للطي .

فقبل أسبوع واحد فقط من عرضها لأحدث أجهزة جالاكسي في حدث Galaxy Unpacked أعلنت مجموعة سامسونج الكورية العملاقة للتكنولوجيا عن تقنية "سامسونج فليكس تيتانيوم". وتقول سامسونج إن هذا التصميم، الذي يستند إلى "سبعة أجيال من الابتكار والخبرة الهندسية في مجال الأجهزة القابلة للطي"، سيوفر شاشة قابلة للطي أكثر متانة مع طيات أقل وضوحًا، كما أنه يستهلك طاقة أقل بكثير.

تخفيف المخاوف

ستتضمن الهواتف المصنوعة من مادة فليكس تيتانيوم في طبقتين من الشاشة. ستكون إحداهما عبارة عن طبقة من سبائك التيتانيوم، والثالثة بسماكة شعرة الإنسان،، تُشير الشركة إلى أن هذا الغشاء يوفر صلابة ميكانيكية تفوق صلابة غشاء البوليمر المستخدم سابقًا بعشرين ضعفًا. أما الطبقة الثانية، فستُركّب أسفل غشاء سبيكة التيتانيوم وهي عبارة عن صفيحة تيتانيوم مرنة، تقول سامسونج إنها ستلتصق بالشاشة دون ترك أي فجوات هوائية.

قد يساعد دمج هذا العنصر في شاشة الجهاز القابل للطي على تخفيف المخاوف بشأن هشاشة الجهاز

تقنية Flex Titanium

ومن جانبه، قال كيونج-جين يو، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تطوير منتجات الشاشات المحمولة في سامسونج للشاشات: “نجحنا في تحقيق التوازن المثالي بين المرونة والمتانة العالية عبر إدخال ثقوب دقيقة متطورة بأنماط مجهرية وذلك في منطقة الطي بصفيحة التيتانيوم.

يعد من المقرر أن تسجل تقنية Flex Titanium ظهورها الأول مع الجيل الجديد من أجهزة جالاكسي القابلة للطي من سامسونج، على أن تقوم الشركة عن مزيد من التفاصيل خلال فعالية Galaxy Unpacked.