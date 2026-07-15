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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تقليد صريح.. Acer تحاكي هاتف شاومي مع شاشة خلفية بسعر اقتصادي

هاتف شاومي
هاتف شاومي
لمياء الياسين

ابتعدت شركة آيسر إلى حد كبير عن صناعة الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة؛ إذ تركز الشركة حاليًا بشكل كبير على الأجهزة اللوحية ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الألعاب المحمولة ، وأحيانًا النظارات الذكية . لكن الشركة أعلنت اليوم عن هاتف Sospiro A15 ، وهو هاتف ذكي متوسط ​​المدى بشاشة خلفية فريدة من نوعها.

هاتف Sospiro A15

هاتف Sospiro A15

يتميز هاتف Sospiro A15، المتوفر حاليًا في أسواق أمريكا اللاتينية فقط، بشاشة ثانوية بجوار الكاميرا الخلفية مباشرةً. يبلغ حجم الشاشة 1.88 بوصة، ودقتها 240 × 284 بكسل. وتقتصر وظائف الشاشة الخلفية نسبيًا، فهي ليست مخصصة لتصفح الهاتف، بل لعرض الإشعارات، والتحكم في الموسيقى، ومعاينة الكاميرا الخلفية.

هذا هاتف متوسط ​​المدى بامتياز، بشاشة IPS عالية الدقة مقاس 6.67 بوصة ومعالج Unisoc T615 من الفئة الاقتصادية (لا يدعم حتى تقنية الجيل الخامس 5G!). يأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD. تبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير، ويمكن شحنها بقدرة تصل إلى 18 واط عبر منفذ USB-C. الكاميرات جيدة بما يكفي لهاتف من هذه الفئة؛ الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل والخلفية بدقة 64 ميجابكسل. يتميز هاتف Sospiro A15 بمقاومته للغبار والماء بمعيار IP64، ويعمل بنظام Android 16، ويحتوي على قارئ بصمة، بالإضافة إلى منفذ سماعة رأس 3.5 ملم. لم يُعلن بعد عن سعر الهاتف.

مواصفات هاتف Sospiro A15.

 الشاشة الخلفية قد تكون نقطة بيع رئيسية لهاتف Sospiro A15. فالهواتف الذكية الحديثة أصبحت نمطية إلى حد كبير، حيث تفضل الشركات المصنعة الكبرى مثل سامسونج وآبل التمسك بالوضع الراهن بدلاً من إضافة ميزة جديدة وممتعة كالشاشة الخلفية. فعلى سبيل المثال، يشترك هاتف سامسونج الجديد Galaxy A27 في العديد من المواصفات مع Sospiro A15، ولكنه يتميز بتصميم تقليدي للغاية.

بالتأكيد ليست هذه المرة الأولى التي نرى فيها شاشة خلفية في هاتف ذكي (يحتوي هاتف Xiaomi 17 Pro Max على شاشة رائعة)، ولكن من الجيد أن نرى هذا الابتكار ينتقل من الهواتف الرائدة. بالطبع، هذا الهاتف غير متوفر في الولايات المتحدة حاليًا، لذا سنضطر للالتزام بخياراتنا الاقتصادية المعتادة في الوقت الراهن.

الهواتف الذكية الأجهزة اللوحية أجهزة الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر المحمولة شركة آيسر هاتف Sospiro A15 هاتف ذكي

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