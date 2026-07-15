محافظ بورسعيد يبحث آليات تعزيز النشاط الاستثماري مع رئيس الغرفة التجارية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، الأستاذ محمد سعده رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد والسكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين المحافظة والغرفة التجارية، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بدعم الحركة التجارية والاستثمارية وتعزيز مناخ الاستثمار بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الغرفة التجارية

وشهد اللقاء مناقشة جهود الغرفة التجارية في خدمة مجتمع التجار ودعم الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التي تستهدف تنشيط الحركة التجارية، بما يواكب خطط التنمية التي تشهدها بورسعيد ويعزز من فرص الاستثمار بها.

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على استمرار التعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية وممثلي مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

ومن جانبه، أعرب الأستاذ محمد سعده عن تقديره للدعم الذي تقدمه محافظة بورسعيد للقطاع التجاري، مشيدًا بما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية وتطوير في البنية التحتية، ومؤكدًا استمرار التعاون مع المحافظة بما يخدم مصالح التجار والمستثمرين ويدعم الاقتصاد المحلي.