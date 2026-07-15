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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الرياضة: جلسة بين حسام حسن وأحمد دياب خلال أيام لبحث ترتيبات منتخب مصر في الموسم الجديد

حسام حسن
حسام حسن
عبدالله هشام

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، ان جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة حريص على انتظام جميع المسابقات في الموسم الجديد بسبب منتخب مصر

وقال الشاذلي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: وزير الرياضة حرص خلال اجتماعه مع احمد دياب وهاني ابو ريدة من اجل انتظام جميع المسابقات في الموسم الجديد.

وإضاف: سيكون هناك اجتماع بين احمد دياب وحسام وابراهيم حسن لتوفير كافة متطلبات التؤام، بشأن منتخب مصر في الموسم الجديد

وتابع: الكشافين سيقومون بانتقاء المواهب من جميع مراكز الشباب والقرى المصرية وسيكون هناك قطاع خاص سيساعدنا في اكتشاف المواهب

محمد الشاذلي وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة منتخب مصر أحمد دياب

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