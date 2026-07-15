صفقة جديدة لبرشلونة.. نجم توتنهام يوافق على الانضمام

أبدى المدافع الدولى الأرجنتيني كريستيان روميرو، لاعب نادى توتنهام هوتسبير الإنجليزى، موافقته على الانتقال إلى نادى برشلونة الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة «تيم توك» البريطانية ، فإن برشلونة تواصل مع ممثلى المدافع الأرجنتينى لمعرفة رأيه حول الانتقال إلى النادى الكتالونى فى الموسم المقبل.

وأشار إلى أن برشلونة بصدد تقديم عرض مالى إلى توتنهام هوتسبير بقيمة مالية تبلغ نحو 30 مليون يورو لضم المدافع الأرجنتينى.



ويرتبط روميرو بعقد مع توتنهام هوتسبير ممتد حتى شهر يونيو 2029.