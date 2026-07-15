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شراكة مرتقبة بين الأوقاف والزمالك.. ملامح خطة إنهاء أزمة أرض النادي وتسوية ديونه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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شراكة مرتقبة بين الأوقاف والزمالك.. ملامح خطة إنهاء أزمة أرض النادي وتسوية ديونه

نادي الزمالك
نادي الزمالك
محمد البدوي

تتحرك الدولة نحو إعادة ترتيب المشهد الرياضي المصري، بعد الطفرة التي حققها منتخب مصر في كأس العالم 2026، من خلال خطة تستهدف معالجة الأزمات المزمنة التي واجهت الأندية الجماهيرية لسنوات. 

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ملامح حلول جديدة

وفي هذا السياق، كشفت وزارة الشباب والرياضة عن ملامح حلول جديدة لعدد من الملفات الشائكة، أبرزها أزمة أرض نادي الزمالك، إلى جانب إعادة هيكلة بعض الأندية المتعثرة ماليًا، استعدادًا لمرحلة جديدة تعتمد على الاستدامة المالية والشراكات الاستثمارية. 

منظومة رياضية قادرة على المنافسة

وتؤكد الوزارة أن الهدف لم يعد مجرد حل الأزمات، بل بناء منظومة رياضية قادرة على المنافسة عالميًا وتحقيق طموحات الجماهير المصرية.

بطولة كأس العالم 2026

وأكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 رفع سقف الطموحات، وأصبح الهدف هو الارتقاء بالرياضة المصرية إلى مستوى عالمي، من خلال معالجة التحديات التي واجهت القطاع الرياضي على مدار سنوات.

مناقشة مستقبل المنتخبات الوطنية

وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزير الشباب والرياضة تناول مناقشة مستقبل المنتخبات الوطنية، وفي مقدمتها منتخب مصر، إلى جانب خطط إعداد المنتخبات الأخرى خلال المرحلة المقبلة.

نادي الزمالك

بطولة كأس الأمم الأفريقية

وأشار إلى أن المنتخب الوطني سيدخل معسكرًا خلال شهر سبتمبر المقبل، استعدادًا لخوض تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، ضمن برنامج إعداد يستهدف الحفاظ على المستوى الذي ظهر به الفريق في مونديال 2026.

وأضاف أن الوزارة تعمل على معالجة ملفات ظلت عالقة لعقود، وفي مقدمتها الأزمات المالية التي تعاني منها الأندية الجماهيرية، مؤكدًا أن الوصول إلى دور الـ16 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية جعل الجماهير أكثر طموحًا، ولن تقبل بالتراجع عن هذا المستوى.

القواعد الجماهيرية لدى الأندية

وأوضح أن الدولة دعمت خلال السنوات الماضية أندية الشركات، إلا أن غياب القواعد الجماهيرية لدى هذه الأندية انعكس على المشهد الكروي بشكل عام، مؤكدًا أن استعادة قوة الأندية الجماهيرية تمثل ركيزة أساسية لتطوير الكرة المصرية.

معالجة الأوضاع المالية

وفيما يتعلق بملف الأندية المتعثرة، أشار الشاذلي إلى أن دمج ناديي إنبي والشرقية يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة الأوضاع المالية، مع العمل على سداد المديونيات القديمة وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا للأندية.

نادي الزمالك

شراكة استراتيجية لحل أزمة أرض الزمالك

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة عن وجود مرونة من جانب نادي الزمالك وهيئة الأوقاف للتوصل إلى تسوية نهائية بشأن أزمة أرض النادي، مشيرًا إلى أن المقترح المطروح يقوم على إقامة شراكة استراتيجية تحقق مصالح جميع الأطراف.

نادي الزمالك

تدفقات مالية مستدامة 

وأوضح أن التصور الذي يجري دراسته يتضمن دخول عدد من الشركات للمشاركة في المشروع، بما يضمن توفير تدفقات مالية مستدامة لصالح نادي الزمالك، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق هيئة الأوقاف وضمان حصولها على مستحقاتها، بما يساهم في إنهاء أحد أبرز الملفات العالقة التي واجهت النادي خلال السنوات الماضية.

منتخب مصر كأس العالم بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس الأمم الأفريقية

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