القومي للمرأة يهنئ الدكتورة عالية عبد الفتاح لفوزها بميدالية طب القلب النووي لـ 2026

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه، ونائبته، بخالص التهنئة إلى الدكتورة عالية حسن عبد الفتاح، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني ورئيس قسم الحالات الحرجة الأسبق، بمناسبة فوزها بالميدالية الذهبية للتأثير العالمي في طب القلب النووي لعام 2026، والتي تمنحها الجمعية الأمريكية لطب القلب النووي (ASNC)، وتُعد من أرفع الأوسمة العلمية الدولية في هذا التخصص.



وأعربت المستشارة أمل عمار عن فخرها بهذا الإنجاز العلمي العالمي الذي يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة المصرية في مختلف المجالات العلمية والبحثية والطبية، مؤكدة قدرة العالمات المصريات على تحقيق التميز والمنافسة على المستويات الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر العلمية عالميًا.

وأشارت المستشارة أمل عمار إلى أن نجاح الدكتورة عالية حسن عبد الفتاح يمثل نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية الملهمة، ويعكس ما تمتلكه من كفاءة وقدرة على الإبداع والابتكار والريادة في المجالات العلمية الدقيقة، متمنية لها دوام التوفيق ومزيدًا من النجاحات والإنجازات التي ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية

جدير بالذكر تُعد الدكتورة عالية حسن عبد الفتاح من أبرز رواد طب القلب النووي على المستوى الدولي، وأسهمت بشكل كبير في تطوير هذا التخصص وتطبيقاته الإكلينيكية، فضلًا عن دورها الرائد في إعداد وتأهيل أجيال من الأطباء والباحثين داخل مصر وخارجها.