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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صفاء أبو السعود تتفقد جناح المجلس القومي للمرأة بمعرض "ديارنا" بالساحل الشمالي

الفنانة صفاء أبو السعود تتفقد جناح المجلس القومي للمرأة بمعرض "ديارنا" بالساحل الشمالي
الفنانة صفاء أبو السعود تتفقد جناح المجلس القومي للمرأة بمعرض "ديارنا" بالساحل الشمالي
أمل مجدى
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تفقدت الفنانة صفاء أبو السعود، عضوة المجلس القومي للمرأة، جناح المجلس المشارك في فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة التنموية مع مبادرة "إبداع من مصر" التابعة لبنك الإسكندرية، ويُقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" بمنطقة مارينا 4 بالساحل الشمالي خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 أغسطس، بهدف دعم التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة وتسويق المنتجات اليدوية والتراثية.
وخلال الزيارة، اطلعت الفنانة صفاء أبو السعود على المنتجات المعروضة بجناح المجلس، والتي تعكس مهارات وإبداعات السيدات المستفيدات من برامج ومشروعات التمكين الاقتصادي التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات، كما استمعت إلى شرح حول طبيعة المنتجات اليدوية والتراثية المعروضة وآليات دعم وتسويق منتجات السيدات، وأبدت إعجابها بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، وما تتميز به من إبداع ودقة في التنفيذ بما يعكس مهارة الحرفيات المصريات وقدرتهن على تقديم منتجات تنافسية تحمل الطابع التراثي المصري الأصيل.
وأكدت الفنانة صفاء أبو السعود أهمية معرض "ديارنا" في دعم الحرف اليدوية والتراثية وإبراز المواهب والإبداعات المصرية، مشيرةً إلى أن المنتجات المعروضة تعكس ثراء التراث المصري وقدرة السيدات على تحويل المهارات الحرفية إلى مشروعات إنتاجية تسهم في تحسين مستوى المعيشة.
ويشارك المجلس القومي للمرأة في المعرض بهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة والأسر المنتجة، والترويج للمنتجات اليدوية والتراثية التي تعكس الهوية المصرية، بما يسهم في توفير فرص تسويقية مستدامة للحرفيات والمنتِجات في مختلف أنحاء الجمهورية.

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