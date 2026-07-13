اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، خاصة مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور بالتزامن مع انطلاق العام المالي 2026/2027، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق العلاوات والحوافز المقررة.

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف المرتبات وفق جدول زمني محدد للوزارات والجهات الحكومية، بهدف تنظيم عملية الصرف وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية، مع توفير عدة وسائل إلكترونية لتقليل التكدس أمام منافذ الصرف.

مرتبات يوليو

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 رسميًا

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالدولة اعتبارًا من 20 يوليو 2026، على أن تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام، لتنتهي في 26 يوليو 2026، وفقًا للجدول المحدد لكل وزارة وهيئة حكومية.

ويأتي تنظيم مواعيد الصرف على عدة أيام لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك، وضمان حصول العاملين على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

مرتبات يوليو 2026 أول تطبيق للزيادة الجديدة

تعد مرتبات شهر يوليو 2026 أول رواتب يتم صرفها بعد بدء تنفيذ حزمة الزيادات الجديدة في الأجور مع بداية العام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة.

وتتضمن الزيادة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى تطبيق العلاوات والحوافز المقررة لمختلف الفئات الوظيفية.

جدول صرف مرتبات يوليو 2026

يبدأ صرف المرتبات يوم 20 يوليو 2026 للعاملين بعدد من الجهات والوزارات، من بينها مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارات التموين، والقوى العاملة، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

ويستمر الصرف يوم 21 يوليو 2026 للعاملين في وزارات وجهات أخرى، تشمل التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب عدد من الهيئات القضائية والجهات الحكومية.

كما يتم صرف المرتبات أيام 22 و23 و26 يوليو 2026 للعاملين الذين لم يتمكنوا من الصرف في المواعيد المحددة لهم.

طرق صرف مرتبات يوليو 2026

وفرت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات، من بينها:

ماكينات الصراف الآلي ATM.

فروع البنوك.

المحافظ الإلكترونية.

بطاقات ميزة.

تطبيقات الدفع الإلكتروني.

وتتيح هذه الوسائل للعاملين اختيار الطريقة المناسبة للحصول على رواتبهم، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الزحام.

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة

جاء الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة الجديدة وفقًا للدرجات الوظيفية كالتالي:

الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.

الدرجة الأولى: 10 آلاف و800 جنيه.

الدرجة الثانية: 9 آلاف و500 جنيه.

الدرجة الثالثة: 9 آلاف و100 جنيه.

الدرجة الرابعة: 9 آلاف و300 جنيه.

الدرجة الخامسة: 9 آلاف و100 جنيه.

الدرجة السادسة: 8 آلاف و100 جنيه.

برلمانية: ضرورة التزام المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وفي سياق متصل، أكدت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، أن أي عامل يتضرر من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور يمكنه التقدم بشكوى، مشيرة إلى أن المجلس القومي للأجور سبق أن قرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، إلا أن بعض المؤسسات لم تلتزم بالتطبيق.

وأوضحت أن الحد الأدنى للأجور يعني ألا يقل راتب العامل عن القيمة المحددة وفقًا للقرارات الرسمية، لافتة إلى وجود حالات يحصل فيها بعض العمال على رواتب أقل من الحد المقرر.

وأضافت أن هناك شكاوى من بعض العاملين بشأن الفصل أو زيادة ساعات العمل عند المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أنها ستبحث هذه المشكلات مع وزير العمل، مع متابعة الشركات للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للأجور.

اهتمام واسع بمرتبات يوليو 2026

وتشهد مرتبات يوليو 2026 اهتمامًا كبيرًا من الموظفين، باعتبارها أول مرتبات يتم صرفها بعد تطبيق الزيادات الجديدة، وسط متابعة مستمرة لمواعيد الصرف وقيمة الحد الأدنى للأجور وطرق الحصول على المستحقات.