صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول المواعيد الرسمي

يشهد موعد صرف مرتبات يوليو 2026 اهتمامًا واسعًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور مع انطلاق العام المالي 2026/2027، وبعد إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد صرف الرواتب وفق جدول زمني محدد، بما يتيح للموظفين الحصول على مستحقاتهم المالية في المواعيد المقررة، إلى جانب تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور والعلاوات والحوافز المعلنة.

وتزايدت معدلات البحث خلال الأيام الأخيرة حول موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، والحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة، والجهات التي تبدأ الصرف في كل يوم، فضلًا عن وسائل صرف المرتبات التي وفرتها وزارة المالية لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف.

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موعد صرف مرتبات يوليو 2026 رسميًا

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يبدأ اعتبارًا من يوم 20 يوليو، على أن تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام، وتنتهي يوم 26 يوليو من الشهر نفسه، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد لكل وزارة وجهة حكومية، بما يضمن تنظيم عملية الصرف وتوزيعها على عدة أيام.

ويأتي تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو 2026 في إطار الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تسهيل حصول العاملين بالدولة على مستحقاتهم المالية، مع مراعاة توزيع الجهات الحكومية على أيام الصرف المختلفة لتقليل الزحام وتيسير الإجراءات.

زيادة مرتبات يوليو 2026 مع بداية العام المالي الجديد

تبدأ الحكومة مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027 تنفيذ حزمة جديدة من الزيادات في الأجور، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 8000 جنيه شهريًا، إلى جانب تطبيق علاوات وحوافز إضافية لمختلف العاملين بالدولة، وذلك ضمن الإجراءات المعلنة لتحسين الأجور.

وتعد مرتبات شهر يوليو 2026 أول مرتبات يتم صرفها بعد بدء تطبيق هذه الزيادات، وهو ما جعلها محل اهتمام كبير من الموظفين الراغبين في التعرف إلى قيمة الحد الأدنى الجديد للأجور، ومواعيد الصرف الرسمية، وآليات الحصول على المستحقات.

وسائل صرف مرتبات يوليو 2026

وفرت وزارة المالية عدة وسائل لصرف مرتبات العاملين بالدولة، بما يسهم في التيسير على الموظفين وتقليل الزحام على منافذ الصرف المختلفة، وتشمل ماكينات الصراف الآلي «ATM»، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات ميزة، بالإضافة إلى تطبيقات الدفع الإلكتروني.

وتتيح هذه الوسائل للعاملين اختيار الطريقة الأنسب للحصول على رواتبهم، بما يحقق مرونة أكبر في عملية الصرف، ويساعد على توزيع الإقبال على منافذ الخدمة المختلفة.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

يبدأ صرف المرتبات يوم 20 يوليو 2026 للعاملين في عدد من الوزارات والجهات، وهي مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

ويستكمل صرف المرتبات يوم 21 يوليو 2026 للعاملين في وزارات وجهات تشمل التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والمحكمة الدستورية العليا، والأزهر، ودار الإفتاء المصرية، وهيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

أما خلال أيام 22 و23 و26 يوليو 2026، فتُصرف المرتبات للعاملين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم خلال المواعيد المحددة سابقًا، وفقًا للخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة المالية.

الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة الجديدة

أوضحت الحكومة أن الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق الزيادة الجديدة يختلف بحسب الدرجة الوظيفية، حيث يبلغ الحد الأدنى للدرجة الممتازة 14 ألفًا و900 جنيه، بينما يصل إلى 12 ألفًا و900 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، ويبلغ 11 ألفًا و400 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها.

كما يبلغ الحد الأدنى للدرجة الأولى أو ما يعادلها 10 آلاف و800 جنيه، وللدرجة الثانية أو ما يعادلها 9 آلاف و500 جنيه، فيما يصل إلى 9 آلاف و100 جنيه للدرجة الثالثة أو ما يعادلها.

ويبلغ الحد الأدنى للدرجة الرابعة أو ما يعادلها 9 آلاف و300 جنيه، بينما يصل إلى 9 آلاف و100 جنيه للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، ويبلغ 8 آلاف و100 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها، وذلك وفق القيم المعلنة لتطبيق الزيادة الجديدة في الأجور.

اهتمام متزايد بمرتبات يوليو 2026

يواصل الموظفون متابعة كل ما يتعلق بمرتبات يوليو 2026، سواء فيما يخص موعد الصرف أو قيمة الزيادات الجديدة أو الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق القرارات الجديدة، خاصة مع بدء تنفيذها بالتزامن مع العام المالي الجديد، وهو ما جعل هذه الموضوعات من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات البحث خلال الفترة الحالية.