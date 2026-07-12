تغطية خاصة| الدراسة من المنزل.. بيان عاجل من التعليم يخص المدارس الدولية

قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة عن تفاصيل الدراسة من المنزل حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا عاجلا أعلنت خلاله أن نظام “هوم سكولينج” (Home schooling) مخالف للقانون ولم يصدر أي ترخيص للعمل به في أي مدرسة دولية في مصر.

وقالت الوزارة في بيانها : تهيب وزارة التربية والتعليم بأولياء الأمور ضرورة التأكد من التزام المدارس بالأنظمة التعليمية المعتمدة، وعدم الانسياق خلف أي كيانات وهمية أو ممارسات تخالف القانون واللوائح المنظمة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن جميع المدارس المرخص لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية ملزمة بتطبيق المناهج الدراسية المعتمدة، وعدم مخالفة الضوابط المنظمة للعملية التعليمية تحت أي مسمى