قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغطية اقتصادية| قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. اعرف السعر الآن
والدة سما رامي: ابنتي كاملة الأهلية.. ومن حقها تعيش حياتها وتختار شريكها بنفسها
رعـ. ب في تل أبيب.. استطلاع رأي يثير القلق ويزيد الانقسام السياسي| تغطية خاصة
صورة غامضة.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل بشأن وجهة الفرعون المقبلة
بعد إقالة «ثياو».. الكشف عن أبرز المرشحين لتدريب منتخب السنغال
ميسي يستحق الطرد.. الغندور: قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في كأس العالم لمصلحة الأرجنتين
إيران تكشف حقيقة الهجوم على محطة بوشهر النووية وحدوث تسريب للمواد المشعة
مليون جنيه لكل فرد في منتخب مصر من نجيب ساويرس بعد إنجاز المونديال| تفاصيل
الضحية الـ 17.. رحيل مدرب السنغال بعد الخروج من المونديال
صلاح سلام: جيش الاحتلال يواصل التدمير والتجريف والتهجير في جنوب لبنان
نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور
الحكم بإعدام حميدتي قائد قوات الدعم السريع و15 من المنتسبين للميليشيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

تغطية خاصة| الدراسة من المنزل.. بيان عاجل من التعليم يخص المدارس الدولية

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة عن تفاصيل الدراسة من المنزل حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا عاجلا أعلنت خلاله أن نظام “هوم سكولينج” (Home schooling) مخالف للقانون ولم يصدر أي ترخيص للعمل به في أي مدرسة دولية في مصر.

وقالت الوزارة في بيانها : تهيب وزارة التربية والتعليم بأولياء الأمور ضرورة التأكد من التزام المدارس بالأنظمة التعليمية المعتمدة، وعدم الانسياق خلف أي كيانات وهمية أو ممارسات تخالف القانون واللوائح المنظمة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن جميع المدارس المرخص لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية ملزمة بتطبيق المناهج الدراسية المعتمدة، وعدم مخالفة الضوابط المنظمة للعملية التعليمية تحت أي مسمى

التعليم وزارة التعليم الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

حالة الطقس

استعدوا لحرارة قياسية.. موجة "الصهد الرطب" تضرب البلاد في هذا الموعد

أسعار السبائك الذهب الآن

سعر سبيكة 10 جرام.. أسعار السبائك الذهب الآن

الزمالك

إعلامي: الزمالك يفاوض 3 مدربين أجانب ويترقب رفع إيقاف القيد

تريزيجيه

الأحمر رفع السعر.. الرياض السعودي يمنح الأهلي 72 ساعة لحسم صفقة تريزيجيه

الاهلي

الغندور: لا أزمة في تعديل اللوائح لمشاركة الأهلي.. والنادي الكبير يستحق التواجد

ترشيحاتنا

الواقعة

احتجزهن وأجبرهن على توقيع أوراق.. رجل أعمال يتعدى على بناته والأمن يفحص الواقعة| صور

كبدة البصل المكرمل

طريقة عمل كبد الفراخ بالبصل المكرمل .. وصفة شهية بخطوات سهلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟.. ماذا يحدث للجسم عند مضغ القرنفل كل صباح؟

بالصور

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. اعرف السعر الآن

إيمان عبد اللطيف

رعـ. ب في تل أبيب.. استطلاع رأي يثير القلق ويزيد الانقسام السياسي| تغطية خاصة

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الدراسة من المنزل.. بيان عاجل من التعليم يخص المدارس الدولية

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد