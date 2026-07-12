شيراز تحتفل بعيد ميلادها الـ29 بطرح ألبومها الأول

تستعد الفنانة اللبنانية شيراز لطرح ألبومها الأول في يوم ميلادها، 19 أغسطس القادم، لتحتفل بالألبوم وعيد ميلادها الـ29 في نفس اليوم.

ويضم الألبوم 8 أغنيات باللهجة المصرية، وأغنية باللهجة اللبنانية، وأغنية باللهجة الخليجية، وتتعاون فيه مع عدد كبير من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل محمد رفاعي، ومحمد يحيى، وأحمد إبراهيم، وتميم، ومحمد قماح، والموزع اللبناني جان ماري رياشي. يُذكر أن شيراز وُلدت في لبنان عام 1997، وكانت بداية شهرتها من خلال مسابقات الجمال، بعد تمثيلها للبنان في مسابقة ملكة جمال الأرض عام 2008، واتجهت بعدها إلى الغناء، وقدمت العديد من الأغاني الناجحة، مثل “كيف بدك عني تغيب”، التي حققت أكثر من 100 مليون مشاهدة على المنصات الموسيقية، واقتحمت بعدها مجال التمثيل ببطولة مسلسل لبناني بعنوان “موت أميرة”، ثم فيلم لبناني بعنوان “Weekend”.