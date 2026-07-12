التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف النهائي

أعلن التلفزيون الجزائري نقل مباراة فرنسا وإسبانيا في الدور نصف النهائي بكأس العالم، لتمكين الجماهير من متابعة المواجهة المرتقبة عبر شاشاته.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لقيمة المنتخبين وتاريخهما في المنافسات الدولية، وسط ترقب لمعرفة الطرف المتأهل إلى المباراة النهائية.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم FIFA 2026.

وفيما يلي المنتخبات التي ضمنت العبور إلى نصف النهائي :

فرنسا

إسبانيا

إنجلترا

الأرجنتين

وجاء مواعيد المواجهات في نصف النهآئي كالتالي:-

الثلاثاء 14 يوليو

فرنسا - إسبانيا (22:00 بتوقيت مكّة المكرّمة على ملعب دالاس)

الأربعاء 15 يوليو

إنجلترا - الأرجنتين (22:00 بتوقيت مكّة المكرّمة على ملعب أتلانتا)