2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

واصل سعر الذهب اليوم في مصر جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين مع بداية تعاملات اليوم الأحد 12 يوليو 2026، بعدما سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا جديدًا في محلات الصاغة، مدعومًا باستقرار الأسعار العالمية عند مستويات مرتفعة، وسط ترقب واسع لعودة التداولات في البورصة العالمية بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.

ويأتي هذا الصعود في ظل متابعة الأسواق لتحركات الدولار، وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، وتأثيرها المباشر على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.



ويعد سعر الذهب اليوم في مصر من أكثر المؤشرات الاقتصادية متابعة، سواء للراغبين في الاستثمار، أو المقبلين على الزواج، أو المتعاملين في سوق المشغولات الذهبية، خاصة مع استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.



سعر الذهب اليوم في مصر بحسب الأعيرة

شهد سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا في جميع الأعيرة المتداولة داخل الأسواق، حيث سجلت الأسعار الزيادة التالية:

عيار 24: 6737.25 جنيهًا للجرام، بارتفاع بلغ 46.11 جنيه.

عيار 22: 6175.75 جنيهًا للجرام، بزيادة 41.95 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 5895 جنيهًا للجرام، بارتفاع 40 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

عيار 18: 5052.75 جنيهًا للجرام، بزيادة 34.14 جنيه.

ويؤكد هذا الارتفاع استمرار حالة التعافي التي يشهدها سعر الذهب اليوم في مصر بعد موجة من التراجعات التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوع الماضي.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بالنسبة للجنيه الذهب ليسجل نحو 47160 جنيهًا، محققًا زيادة بلغت 320 جنيهًا مقارنة بآخر تحديثات الأسعار.

ويعد الجنيه الذهب من أكثر المنتجات التي يفضلها المستثمرون في السوق، نظرًا لسهولة تداوله وانخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.

وقفز الجنيه الذهب لا بنحو 2000 جنيه مقارنة ببعض المستويات التي سجلها خلال الفترات الماضية، ما يجعل كثيرًا من المستثمرين يترقبون اتجاهات السوق خلال الأيام المقبلة.



الأوقية العالمية تدعم ارتفاع الأسعار

استفاد سعر الذهب اليوم في مصر من استمرار ارتفاع سعر الأوقية عالميًا، حيث سجلت الأوقية نحو 4120.24 دولارًا، بينما بلغ آخر سعر للتداول قبل عطلة الأسواق العالمية نحو 4112.10 دولارًا.

ويأتي ذلك مع استمرار توقف التداولات في البورصات العالمية بسبب الإجازة الأسبوعية، في انتظار استئناف التعاملات فجر غد الاثنين، والتي ستحدد بصورة أكبر اتجاهات الذهب خلال الأسبوع الجديد.

وفي الوقت نفسه، استقر سعر صرف الدولار داخل البنوك عند نحو 49.66 جنيهًا، وهو أحد العوامل المؤثرة في تسعير الذهب بالسوق.

عيار 21 يعوض خسائره الأخيرة

حقق سعر الذهب اليوم في مصر مكاسب جديدة، بعدما ارتفع عيار 21 بنحو 40 جنيهًا خلال أحدث التعاملات.

كما ارتفع العيار الأكثر تداولًا بنحو 250 جنيهًا مقارنة بأقل مستوى سجله خلال شهر يونيو الماضي، في إشارة إلى عودة الطلب تدريجيًا مع تحسن الأسعار العالمية.

وكان السوق قد شهد خلال الأسبوع الماضي تراجعًا ملحوظًا، حيث فقد عيار 21 نحو 90 جنيهًا قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا مع نهاية الأسبوع.

لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر؟

يرتبط ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بعدة عوامل محلية وعالمية، أبرزها:

ترقب الأسواق لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

تحركات الدولار في الأسواق العالمية.

زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

تأثر الأسواق بالأوضاع الاقتصادية العالمية.

ويرى محللون أن افتتاح البورصة العالمية غدًا سيكون العامل الرئيسي في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة.

واردات مصر من الذهب تسجل مستوى مرتفعًا

بالتزامن مع تحركات سعر الذهب اليوم في مصر، أظهرت بيانات التجارة الخارجية تسجيل واردات الذهب مستويات مرتفعة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب البيانات، بلغت قيمة واردات الذهب نحو 1.8 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في ظل انخفاض الأسعار العالمية خلال جزء من تلك الفترة، وهو ما شجع على زيادة الواردات لتلبية احتياجات السوق والصناعة.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الطلب على الذهب سواء في صورة خام أو مشغولات أو مدخلات إنتاج، بما يتماشى مع نشاط السوق.



تراجع صادرات الذهب والحلي

في المقابل، كشفت البيانات الرسمية عن تراجع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال أول خمسة أشهر من عام 2026.

وبلغت قيمة الصادرات نحو 1.9 مليار دولار مقارنة بـ3.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة تراجع بلغت 46%.

وجاءت الإمارات في صدارة الدول المستوردة للذهب المصري بقيمة بلغت 1.1 مليار دولار، مقارنة بـ2.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، احتلت سويسرا المركز الثاني بواردات بلغت 842 مليون دولار، مقابل 592 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 42%.

ماذا ينتظر سوق الذهب خلال الأسبوع الجديد؟

يتوقف اتجاه سعر الذهب اليوم في مصر خلال الأيام المقبلة على نتائج أولى جلسات التداول العالمية بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.

ويتابع المستثمرون عن كثب بيانات الاقتصاد الأمريكي، وتحركات الدولار، وأي إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، لما لها من تأثير مباشر على أسعار الذهب عالميًا.

كما يراقب المتعاملون مستويات الطلب على المشغولات الذهبية، خاصة مع استمرار موسم الزواج وزيادة اهتمام المواطنين بالاستثمار في المعدن الأصفر.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

يرى عدد من المتابعين أن سعر الذهب اليوم في مصر لا يزال يتحرك في نطاق يتأثر بالعوامل العالمية أكثر من المحلية، وهو ما يجعل قرارات الشراء أو البيع مرتبطة بتوقعات المستثمرين لمسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية، يبقى الذهب أحد أهم أدوات التحوط وحفظ القيمة، وهو ما يدعم استمرار الاهتمام به سواء للاستثمار أو الادخار أو اقتناء المشغولات الذهبية.