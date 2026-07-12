فيفا يدرس زيادة منتخبات كأس العالم إلى 64 بداية من 2030

كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إمكانية إجراء توسعة جديدة لبطولة كأس العالم، لتصل إلى 64 منتخبًا بداية من نسخة 2030، مؤكدًا أن الفكرة ستخضع للدراسة خلال الفترة المقبلة.

وقال إنفانتينو إن "فيفا" سيدرس مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 64 منتخبًا اعتبارًا من نسخة 2030، في إطار سعي الاتحاد الدولي لتوسيع قاعدة المشاركة العالمية.

وأضاف رئيس "فيفا" أن كأس العالم يجب أن يكون بطولة لجميع دول العالم، وليس حكرًا على منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية، مشددًا على أهمية منح المنتخبات الصغيرة فرصة المنافسة على أكبر مسرح كروي.

وأوضح إنفانتينو أن كل دولة يجب أن تمتلك حلم التأهل إلى كأس العالم، مؤكدًا أن حرمان الدول الأقل تصنيفًا من فرصة المشاركة يقلل من دوافعها لتطوير كرة القدم والاستثمار في منتخباتها.

وأشار إلى أن قرار توسيع البطولة إلى 48 منتخبًا في نسخة 2026 حقق نجاحًا كاملًا، واصفًا التجربة بأنها "ناجحة بنسبة 100%"، وهو ما يشجع على دراسة خطوات جديدة لتوسيع البطولة مستقبلًا.

وتأتي تصريحات رئيس "فيفا" في وقت يشهد فيه كأس العالم تغييرات تاريخية على مستوى نظام البطولة وعدد المنتخبات المشاركة، في إطار رؤية الاتحاد الدولي لزيادة انتشار اللعبة وإتاحة فرص أكبر لمختلف الاتحادات القارية.