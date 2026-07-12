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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد

سعر الذهب في الكويت
سعر الذهب في الكويت
علياء فوزى
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شهدت أسعار الذهب في الكويت حالة من الاستقرار، اليوم الأحد؛ بالتزامن مع العطلة الرسمية للبورصة العالمية.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الكويت اليوم الأحد 12 يوليو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد دون مصنعية:

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت اليوم نحو 40.925 دينار كويتي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت اليوم لنحو 37.500 دينار كويتي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم حوالي 35.800 دينار كويتي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت اليوم نحو 30.700 دينار كويتي.

أسعار أوقية الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1272.8 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب في الكويت 

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 286.450 دينارا كويتيا.

سعر الذهب عالميًا

سجّلت سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4111.4 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

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