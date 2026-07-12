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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 12-7-2026 داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لأكبر سعر عيار ذهب

بلغ متوسط سعر الذهب أشهر أعيرة الذهب في آخر تحديث وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا 5855 جنيهًا للشراء و 5805 جنيهات للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب، ثباتًا من دون تغيير مع بدء التداولات اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 65 جنيهًا في المتوسط أمس وذلك على أساس أسبوعي بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب

وكان سعر الذهب قد زاد بقيمة 45 جنيهًا مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5850 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6691 جنيهًا للشراء و 6634 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6133 جنيهًا للشراء و 6081 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5855 جنيهًا للشراء و 5805 جنيهات للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا  5018 جنيهًا للشراء و4975 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 46.84 ألف جنيه للشراء و 46.44 جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4120 دولارًا للشراء و 4118 دولارًا للبيع.

سعر الذهب الان

الذهب في السوق العالمي

لم يعد الذهب يتحرك بالوتيرة ذاتها التي اعتادها المستثمرون خلال فترات الاضطرابات السياسية، فالمعادلة التي حكمت الأسواق لسنوات تغيرت بصورة لافتة.

وكانت التوترات الجيوسياسية كفيلة بدفع المعدن الأصفر إلى قمم جديدة، باتت الأنظار اليوم تتجه إلى واشنطن، حيث أصبحت قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبيانات التضخم، وقوة الدولار، هي اللاعب الأكثر تأثيرا في رسم خريطة أسعار الذهب عالميا.

 وفي ظل هذه التحولات، يواصل السوق المحلي في مصر مراقبة تلك المتغيرات عن كثب، مع استمرار تأثير سعر صرف الدولار والطلب الاستثماري في تحديد حركة الأسعار.

وفي هذا الصدد، كشف "مرصد الذهب" عن تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم ، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أسبوع شهد خسائر تجاوزت 1.3% للأوقية عالميا، نتيجة استمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في وقت حد فيه استقرار سعر الصرف محليا من انتقال التراجع العالمي بالكامل إلى السوق المصرية.

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