نقيب الفلاحين يكشف السر الحقيقي وراء جنون أسعار الليمون

أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، أن أسعار الليمون شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الحالية، حيث يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 60 و70 جنيهًا، مرجعًا ذلك إلى نقص المعروض في الأسواق مقابل زيادة الطلب على الليمون.

وأوضح أبو صدام أن الأسعار لن تشهد تراجعًا قبل نحو شهرين، متوقعًا أن يبدأ الانخفاض تدريجيًا مع حلول شهر سبتمبر المقبل، بالتزامن مع زيادة المعروض من الإنتاج الجديد.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها محدودية المساحات المزروعة بالليمون، والتي لا تتجاوز 40 ألف فدان، تتركز معظمها في محافظات الشرقية والفيوم والبحيرة ومنطقة النوبارية، لافتًا إلى أن متوسط إنتاج الفدان يبلغ نحو 10 أطنان سنويًا.

وأضاف أن موجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها البلاد خلال فترة التزهير تسببت في تساقط العقد، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج هذا الموسم، فضلًا عن زيادة معدلات استهلاك الليمون خلال فصل الصيف، وهو ما زاد من الضغوط على الكميات المعروضة في الأسواق.

وأوضح نقيب الفلاحين أن ظاهرة "التصويم"، التي يتبعها بعض مزارعي الليمون لتنظيم مواعيد الإنتاج، تؤدي أيضًا إلى انخفاض المعروض خلال شهري يوليو وأغسطس، وهما فترة انتقالية بين موسمي الإنتاج لمعظم أشجار الليمون، الأمر الذي يسهم في استمرار ارتفاع الأسعار.

وأكد أبو صدام أن بعض التجار يستغلون نقص المعروض للمبالغة في الأسعار، مطالبًا الجهات الحكومية بتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب توفير الإرشادات الفنية للمزارعين، وإتاحة المبيدات اللازمة لمكافحة الآفات والحشرات التي تنشط مع ارتفاع درجات الحرارة، بما يساهم في الحفاظ على الإنتاج وزيادة المعروض خلال الفترة المقبلة.