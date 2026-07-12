قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحيفة إسكتلندية: إمام عاشور موهبة استثنائية وسيكون صفقة الموسم فى سيلتك
الأهلي يضع حجر أساس فرعه الجديد فى المنصورة الجديدة غداً
بلاغ للنائب العام.. المهندسين تتهم مسؤولين بالنقابة بشبهة التواطؤ في قضية "يوتن"
خلال 48 ساعة.. إعلان تنسيق الثانوية العامة بسوهاج وسط ترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور
الخارجية الكويتية: الهجمات الإيرانية تعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر
مدرب الأرجنتين بعد الفوز على سويسرا : وقف الحظ بجانبنا لأنهم تلقوا بطاقة حمراء
وزير التموين يلتقي النواب والشيوخ.. وقرارات لتسريع الاستجابة لمطالب المواطنين
سعر جرام الذهب اليوم الأحد 12 يوليو .. هل سينخفض مجددا؟
المادة بـ100 جنيه | ننشر ضوابط تظلمات الدبلومات الفنية 2026
مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026
يتصدر قائمة المرشحين.. من هو أولي فورتي الذي اقترب من تدريب الزمالك؟
مدرب منتخب سويسرا ينتقد التحكيم بعد الهزيمة ضد الأرجنتين بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جروبات شاومينج للغش تنشر امتحان الرياضيات البحتة بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم تحقق

جروبات الغش
جروبات الغش
ياسمين بدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تشهد الآن جروبات شاومينج للغش على تليجرام تداولا لصور قيل أنها تخص امتحان الرياضيات البحتة التي يؤديها طلاب علمي رياضة النظام الجديد في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 

جاء ذلك بعد مرور   39 دقيقة  من توزيع أسئلة امتحان الرياضيات البحتة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 .

ومن جانبها تقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حاليا بتتبع الصور المتداولة على جروبات شاومينج للغش على تليجرام للتأكد من مدى صحتها وتطابقها مع امتحان الرياضيات البحتة الذي يؤديه طلاب علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 

وبدأ منذ التاسعة صباحا طلاب الثانوية العامة النظام الجديد علمي رياضة ، امتحان الرياضيات البحتة ، والذي يستمر في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 من 9 صباحا لـ 11 صباحا

كما يؤدي الآن طلاب علمي علوم (النظام القديم)، امتحان الأحياء من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويؤدي طلاب علمي رياضة امتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) من 9 صباحا لـ11 صباحا ، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع من 9 صباحا لـ 12 ظهرا .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كما يؤدي الآن طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) امتحان التاريخ (الورقة الأولى).

مواصفات امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ مواصفات امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد ، فالدرجة الكلية للامتحان من 30 ، منها 26 درجة لأسئلة الإختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ويشمل امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد ، 20 سؤال من بينها سؤالين مقالي مخصص لهم 4 درجات 

وفي الأسئلة المقالية في امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد   ، أى خطوة يقوم الطالب بكتابتها في كراسة الإجابة يحصل على درجة فيها طالما صحيحة 
 

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

اللغة العربية: 80 درجة.
اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.
التاريخ: 60 درجة.
الجغرافيا: 60 درجة.
الإحصاء: 60 درجة.
المجموع :  320 درجة.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

اللغة العربية: 80 درجة.
اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.
الأحياء: 60 درجة.
الفيزياء: 60 درجة.
الكيمياء: 60 درجة.
المجموع : 320 درجة.


توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

اللغة العربية: 80 درجة.
اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.
الرياضيات (البحتة + التطبيقية ) : 60 درجة.
الكيمياء: 60 درجة.
الفيزياء: 60 درجة.
المجموع : 320 درجة.

الثانوية العامة امتحان الرياضيات البحتة امتحانات الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

إبراهيم صلاح

استقرار داخل الزمالك على استمرار إبراهيم صلاح مع الجهاز الفني الجديد

المتهم

الموتوسيكلات ولعت.. أجنبى يتسبب فى مصرع قائدى دراجتين ناريتين بطريق الإسكندرية

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

الزمالك

مصدر: أكثر من مدرب مغربي على رادار الزمالك.. وجون إدوارد يقود المفاوضات

سعر الذذهب

تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة الآن

لاعب صنداونز

زوجة جايدن آدامز لاعب صنداونز تكشف تفاصيل مؤلمة عن أيامه الأخيرة

مصطفى زيكو

«نمت في الشارع وبعت الملابس».. مصطفى زيكو يكشف رحلة المعاناة حتى منتخب مصر

ترشيحاتنا

خلال الفعالية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشارك في قمة "تحول التعليم" بباريس

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة تحتفل بعيد الرسل بعد ختام رحلة صوم امتدت لأسابيع

منتخب مصر للسيدات

مديرة قادرون باختلاف تهنئ منتخب مصر لكرة القدم للسيدات بفضية المونديال

بالصور

سهل وسريع وصحي.. طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت

طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..
طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..
طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..

أبيض X أسود.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها خلال الحمل

. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل
. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل
. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل

الفرق بين النزلة المعوية البكتيريا والفيروسية عند الأطفال

الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال

بأكبر خطة تقشف في تاريخها .. فولكس واجن تعيد رسم استراتيجيتها لخفض التكاليف

فولكس واجن
فولكس واجن
فولكس واجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد