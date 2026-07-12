وزارة الرياضة: تنفيذ مبادرات مجتمعية في 20 محافظة ضمن برنامج نتشارك

بدأ النشء والشباب في 20 محافظة تنفيذ مبادرات مجتمعية ضمن فعاليات النسخة السادسة من برنامج "نتشارك"، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، في إطار جهودها لتعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين النشء والشباب من الإسهام الفاعل في تنمية مجتمعاتهم.

وتتناول المبادرات عدة محاور تنموية، من بينها بناء القيم والوعي المجتمعي، وتمكين الشباب، والحماية الاجتماعية، والبيئة والتنمية المستدامة، إلى جانب دعم التحول الرقمي، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على المشاركة الإيجابية، خاصة في المحافظات الحدودية والنائية.

وتأتي مرحلة تنفيذ المبادرات عقب برنامج تدريبي مكثف استهدف النشء من 13 إلى 17 عامًا، والشباب من 18 إلى 21 عامًا، بهدف تنمية مهاراتهم في رصد وتحليل المشكلات المجتمعية، وإعداد وتنفيذ المبادرات، بما يسهم في تقديم حلول عملية للتحديات المحلية وتحقيق أثر مجتمعي مستدام.