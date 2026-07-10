وزراء الشباب والرياضة والصحة والطيران المدني يستقبلون بعثة المنتخب المصري

استقبل وزراء الشباب والرياضة، والصحة والسكان، والطيران المدني، بعثة المنتخب المصري لكرة القدم لدى وصولها إلى مطار العلمين، عقب انتهاء مشوارها في بطولة كأس العالم، وذلك في حضور عدد من القيادات التنفيذية والرياضية وسط أجواء احتفالية.

وحرص الوزراء على تهنئة لاعبي المنتخب والجهاز الفني، مشيدين بالأداء المشرف الذي قدمه الفراعنة خلال البطولة، مؤكدين أن المنتخب نجح في تقديم صورة مشرفة لكرة القدم المصرية وحظي بإشادة واسعة من الجماهير.

وشهد مطار العلمين استقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث احتشد المشجعون لتحية لاعبي المنتخب والتقاط الصور التذكارية معهم، فيما توجهت البعثة بعد ذلك إلى الأتوبيس المكشوف استعدادًا للمشاركة في الاحتفالات الجماهيرية التي أُقيمت تكريمًا لإنجاز الفراعنة ومشوارهم المميز في المونديال.