لاوس تصبح رسميا شريكا حواريا لمنظمة شنغهاي للتعاون

أصبحت لاوس شريكًا حواريًا رسميًا في منظمة شنغهاي للتعاون، عقب توقيع مذكرة تفاهم تمنحها هذه الصفة، وذلك خلال مراسم أُقيمت، اليوم الجمعة، في العاصمة الصينية بكين.

ومن المتوقع أن يسهم انضمام لاوس بصفة شريك حواري في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، كما يعكس الطابع المنفتح والشامل لمنظمة شنغهاي للتعاون باعتبارها آلية للتعاون الإقليمي.

ويُنتظر أن يعزز هذا الانضمام تعاون لاوس مع دول أوراسيا، إلى جانب تعميق التفاهم المتبادل بينها وبين الدول الأعضاء في المنظمة.

وكان مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون قد وافق بالإجماع، خلال اجتماعه الخامس والعشرين الذي عُقد في الأول من سبتمبر 2025، على منح لاوس صفة الشريك الحواري.

وساندت الصين انضمام لاوس إلى المنظمة، معربة عن تطلعها إلى إسهامها في دعم مسيرة تطوير منظمة شنغهاي للتعاون.

وتضم المنظمة حاليًا عشر دول أعضاء كاملة العضوية، ودولتين بصفة مراقب، و15 شريكًا حواريًا، من بينهم لاوس.