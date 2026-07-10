في أسوان.. مواصلة فعاليات شارع الفن بميدان المحطة بعروض فنية وثقافية متنوعة

تستكمل فعاليات مبادرة "شارع الفن" بميدان المحطة بمدينة أسوان خلال شهر يوليو وطوال فصل الصيف، وذلك ضمن جهود نشر الثقافة والفنون في الميادين العامة، وإتاحة مساحات للإبداع واكتشاف المواهب، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويضفي أجواءً من البهجة على أهالي المحافظة وزائريها.

في ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتواكبًا مع رؤية مصر 2030، ومستهدفات رؤية أسوان 2040، وتحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

تنوع فني وثقافي يجذب المواطنين والزائرين

وشهدت الفعاليات حضورًا جماهيريًا مميزًا من المواطنين والأسر والأطفال، حيث تُنظم الأنشطة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع من خلال فرع ثقافة أسوان، وبإشراف من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بهدف دعم الحركة الفنية والثقافية، وإبراز المواهب الإبداعية في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز التفاعل بين أهالي المدينة وضيوفها من الأفواج السياحية والزائرين.

فعاليات متنوعة

وتضمنت الفعاليات، بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بأسوان، تقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة، شملت عروض فريق الكورال للموسيقى العربية والتراثية بالمكتبة، إلى جانب عروض الفرقة الاستعراضية للأطفال، وفقرات فنية متنوعة لاقت تفاعلًا واستحسانًا كبيرًا من الحضور.

ورش وأنشطة لتنمية مواهب الأطفال

كما شهدت الفعاليات مشاركة المكتبة المتنقلة، التي قدمت مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية للأطفال، تضمنت ورشًا للرسم والتلوين، وأنشطة للقراءة، وعددًا من الألعاب التعليمية، بالإضافة إلى ورشة للأعمال الفنية، وذلك في إطار الاهتمام بتنمية المواهب وصقل القدرات الإبداعية للأطفال في بيئة تفاعلية وترفيهية.

إستمرار فعاليات شارع الفن بأسوان

ومن المقرر استمرار فعاليات مبادرة "شارع الفن" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، من خلال برنامج متنوع يضم عروضًا فنية وثقافية، وورشًا للأطفال، وفقرات غنائية واستعراضية، بما يسهم في ترسيخ دور الثقافة كوسيلة لبناء الإنسان، وتعزيز الهوية الفنية والحضارية لمحافظة أسوان.

تواصل مبادرة "شارع الفن" بأسوان تحقيق أهدافها في نشر الثقافة والفنون داخل الميادين العامة، واكتشاف المواهب الشابة، وتقديم أنشطة إبداعية وترفيهية تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان، ويعزز مكانة أسوان كوجهة ثقافية وسياحية نابضة بالحياة.