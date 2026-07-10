الرداد وكريم فهمي يشاركان في استقبال بعثة المنتخب الوطني

حرص كل من الفناين حسن الرداد وكريم فهمي على التواجد ضمن فعاليات استقبال بعثة المنتخب الوطني المصري، عقب عودته إلى أرض الوطن بعد انتهاء مشواره في بطولة كأس العالم.



وجاء حضور الفنانين ضمن أجواء الاستقبال الرسمي والشعبي الذي نظم احتفاءً بالمستوى الذي قدمه لاعبو المنتخب خلال البطولة، في لفتة عبّرت عن دعمهما ومساندتهما لأبطال الكرة المصرية. وشهدت فعاليات الاستقبال حضورًا لافتًا من عدد من المسؤولين وجموع الجماهير، تقديرًا للإنجاز الذي حققه المنتخب وللصورة المشرفة التي مثّل بها مصر في المحفل العالمي.



ووصلت بعثة منتخب مصر الأول ظهر اليوم إلى الفندق المخصص لإقامتها في مدينة العلمين، عقب عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية التي شاركت فيها في منافسات نهائيات كأس العالم 2026.



وقد تجمع عدد كبير من الجماهير لاستقبال البعثة عند وصولها، حيث انتقل اللاعبون من مطار العلمين إلى الفندق على متن حافلة مكشوفة، وسط أجواء احتفالية كبيرة عبرت عن مدى تعلق الجماهير المصرية بمنتخبها.



ومن المقرر أن تقضي البعثة يوم الجمعة في مقر إقامتها بالعلمين، تمهيدًا لاستقبال رسمي ينتظر اللاعبين والجهاز الفني صباح غد السبت، حين يستقبلهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.