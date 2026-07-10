إبراهيم حسن: تعرضنا للظلم أمام الأرجنتين.. وكنا على بُعد خطوات من مواصلة الحلم

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن المنتخب كان قريبًا من مواصلة مشواره في بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن مواجهة الأرجنتين شهدت أحداثًا مؤثرة حرمت الفراعنة من استكمال الحلم.

وقال إبراهيم حسن إن منتخب مصر كان متقدمًا بهدفين دون رد خلال المباراة، إلا أن الأخطاء التي شهدها اللقاء كانت واضحة أمام الجميع، مؤكدًا أن ما حدث نال اهتمامًا واسعًا على المستوى العالمي.

وأضاف أن بعثة المنتخب تلقت إشادات كبيرة من جماهير ومشجعي مختلف الجنسيات عقب المباراة، موضحًا أن الكثيرين حرصوا على تحية اللاعبين والجهاز الفني، وأعربوا عن اعتقادهم بأن منتخب مصر تعرض للظلم في تلك المواجهة.

وأشار مدير المنتخب إلى أن الجهاز الفني كان يؤمن بقدرة الفريق على الذهاب بعيدًا في البطولة، لذلك طالب اللاعبين بعدم التفكير في العودة إلى مصر، والتركيز فقط على استكمال المشوار، مؤكدًا أن الفراعنة كانوا على بُعد خطوات من تحقيق إنجاز أكبر.

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب قدم بطولة مشرفة، وأن الجميع سيواصل العمل من أجل البناء على ما تحقق، وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الاستحقاقات المقبلة.