لليوم الثاني علي التوالي .. أحمد العوضي يواصل تصدره شباك التذاكر بالسينمات المصرية

تمكن فيلم شمشون ودليلة من تصدر شباك التذاكر، ليلة أمس، بالسينمات المصرية.

وحقق فيلم شمشون دليلة ايرادات وصلت الي 6 ملايين و561 ألفًا و118 جنيهً، في ثاني ايامه عرضه بالسينمات المصرية.

فيلم شمشون ودليلة

وتدور أحداث فيلم «شمشون ودليلة» في إطار يجمع بين الأكشن والإثارة، حول فتاة تعمل في ملهى ليلي يرتاده عدد من الأثرياء، تستغل جمالها وذكاءها للإيقاع بزبائنها وسرقتهم، قبل أن تتعقد الأحداث مع شخصية يجسدها أحمد العوضي، لتدخل في سلسلة من المفاجآت والصراعات.

أبطال فيلم شمشون ودليلة

وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت ، عصام السقا، أحمد الرافعي ، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز ، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف