"بحبك" و"ميتسوبيشي".. هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بطرح أغنيتين جديدتين

فاجأت النجمة هيفاء وهبي جمهورها بطرح أغنيتين جديدتين دفعة واحدة، وهما "بحبك" و "ميتسوبيشي"، في خطوة فنية جديدة تؤكد حرصها على التنوع وتقديم مفاجآت متتالية لجمهورها، لتواصل بذلك نشاطها الغنائي وتصدرها للمشهد الفني.

وجاءت أغنية "بحبك" في شكل دويتو يجمع هيفاء وهبي بالفنان سانت ليفانت، في أول تعاون فني بينهما، بينما حملت أغنية "ميتسوبيشي" طابعًا موسيقيًا مختلفًا بإيقاعات عصرية سريعة، ليقدم العملان تجربة موسيقية متنوعة تجمع بين الرومانسية والإيقاع الحيوي.

وصُور الكليبان بالكامل في لبنان، وسط إنتاج بصري ضخم، وظهرت هيفاء وهبي بإطلالات مميزة خطفت الأنظار، كان أبرزها الفستان الأبيض الذي ارتدته في كليب "بحبك"، حيث أضفى لمسة رومانسية راقية انسجمت مع أجواء الأغنية، فيما تألقت في كليب "ميتسوبيشي" بإطلالات عصرية تناسب طبيعة العمل وإيقاعه السريع.

وسبق طرح الأغنيتين حملة ترويجية لافتة حظيت باهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتشرت مقاطع فيديو لهيفاء وهبي برفقة سانت ليفانت في شوارع القاهرة، خلال الحملة الترويجية الخاصة بكليب "بحبك"، وهو ما أثار فضول الجمهور وتكهناتهم حول طبيعة التعاون بينهما، قبل أن تكشف هيفاء رسميًا عن الدويتو وتطرح الأغنيتين دفعة واحدة.

وسرعان ما تفاعل جمهور هيفاء وهبي مع الأغنيتين فور طرحهما، حيث أشاد المتابعون بالدويتو الذي جمعها بسانت ليفانت، كما حصدت أغنية "ميتسوبيشي" إشادات واسعة بسبب إيقاعها المختلف، في الوقت الذي لفتت فيه إطلالة هيفاء بالفستان الأبيض في كليب "بحبك" أنظار الجمهور، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من العملين على نطاق واسع، معبرين عن إعجابهم بالإنتاج الضخم والفكرة البصرية التي ظهرت بها الأغنيتان.

ويأتي طرح كل من "بحبك" و "ميتسوبيشي" بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "شو المطلوب"، والتي لا تزال تتصدر قوائم الاستماع عبر مختلف المنصات الموسيقية، لتواصل الديفا هيفاء وهبي تأكيد مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي، من خلال أعمال تجمع بين التجديد والإبهار البصري والانتشار الجماهيري.