سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد على حريق اندلع داخل إحدى الوحدات السكنية بمنطقة الجيزة التابعة لنطاق حي الزهور، دون وقوع أي إصابات، بعدما نجحت في منع امتداد النيران إلى الوحدات والعقارات المجاورة.

تلقت إدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، برئاسة العميد عبد الله سعادة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل وحدة سكنية، وعلى الفور وجّه مدير الإدارة فريقًا من الضباط والأفراد وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث وصلت القوات والنيران تتصاعد بكثافة من الوحدة السكنية وتهدد بالامتداد إلى العقارات المجاورة التي يقيم بها مئات المواطنين.

السيطرة على حريق وإنقاذ عقار سكني بمنطقة الجيزة في بورسعيد

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتمكنت بفضل سرعة الاستجابة من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أجزاء العقار أو المباني المجاورة، كما أجرت أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وشُكّل فريق من إدارة البحث الجنائي لفحص ملابسات الحريق والوقوف على أسبابه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت استكمال الإجراءات القانونية.