حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في نجع المغاربة بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة- بالتنسيق مع قوات الأمن وحماية الأراضي بمديرية الزراعة-؛ لإزالة التعديات والمخالفات في نجع المغاربة بقرية "الترامسة" التابعة لمركز قنا.

جاء ذلك على خلفية رصد شكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعدي وتبوير الأراضي الزراعية بالمنطقة المشار إليها.

وتمكنت الحملة من اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتعدين وتحويل الواقعة إلى الجهات القانونية المختصة، بتهمة تخريب الرقعة الزراعية وتلويث مجرى النيل، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا.

وأكد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أنه لا تهاون مع أي محاولات لتدمير الرقعة الزراعية، مشددًا على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بشكل فوري، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين دون استثناء.

وأضاف أنور، أن هناك توجيهات صارمة لجميع رؤساء الوحدات المحلية بالقرى، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، ورصد أي مخالفة في مهدها للتعامل معها بكل حسم، وذلك حفاظاً على مقدرات الدولة.