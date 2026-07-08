مدير تعليم قنا يكرّم القيادات التعليمية لجهودهم المتميزة خلال العام الدراسي

كرّم طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الموجهين العموم للمواد الدراسية والأنشطة التربوية، ومديري التنسيقات، ومديري المراحل التعليمية، تقديرًا لعطائهم المتميز وجهودهم الفاعلة في إنجاح منظومة العمل التعليمي خلال العام الدراسي 2025/2026، فى إطار تقدير الجهود المخلصة التى بُذلت لخدمة العملية التعليمية بمحافظة قنا.

جاء ذلك اجتماع موسع، بحضور الدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بما قدمه المكرمون من أداء متميز وتعاون مثمر كان له بالغ الأثر في تحقيق الانضباط داخل المدارس، ومتابعة سير العملية التعليمية، وتنفيذ الخطط والبرامج التربوية بكفاءة طوال العام الدراسى.

وأكد سعد الدين، بأن هذا التكريم يأتي انطلاقًا من حرص مديرية التربية والتعليم بقنا على ترسيخ ثقافة التقدير وتحفيز الكوادر التعليمية والإدارية المتميزة، إيمانًا بأن تكريم المخلصين يمثل دافعًا لمواصلة العطاء والتميز، ويسهم في تعزيز بيئة العمل الإيجابية والارتقاء بمنظومة التعليم.

ووجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة، مثمنًا جهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء رسالتهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح فى خدمة العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة.





