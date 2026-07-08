برلماني: تكامل التعليم الفني مع سوق العمل يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب ويعزز تنافسية الصناعة المصرية

أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بالاجتماع المشترك الذي ضم وزارات التربية والتعليم والاستثمار والعمل، مؤكدا أن هذا التنسيق يعكس اهتمام الدولة بإعداد جيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة وفقًا للمعايير العالمية.

وقال حماد في تصريحات خاصة إن تطوير التعليم الفني أصبح ضرورة وطنية في ظل التوسع الصناعي الذي تشهده الدولة، مشيرًا إلى أن المصانع تحتاج إلى كوادر تمتلك مهارات حديثة وقدرات تكنولوجية تتوافق مع متطلبات الإنتاج.

التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكد أن التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وربطها مباشرة بالقطاع الخاص، يمثل نموذج ناجح لتخريج شباب قادر على الاندماج سريعًا في سوق العمل دون الحاجة إلى فترات تدريب طويلة.

وأضاف أن إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية يعكس رؤية مستقبلية تستهدف إعداد الطلاب لوظائف المستقبل، بما يواكب التطورات العالمية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين يمنح الطلاب فرصًا للحصول على شهادات معتمدة دوليًا، وهو ما يعزز فرص تشغيلهم داخل مصر وخارجها، ويزيد من تنافسية العمالة المصرية.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم الفني هو استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني، ويسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.