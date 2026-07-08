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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لأول مرة.. أحمد موسى يكشف السبب الحقيقي وراء هزيمة المنتخب بالتحكيم

أحمد موسى
أحمد موسى
إسراء صبري

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي يكرم ويستقبل بعثة المنتخب الوطني في مدينة العلمين الجديدة يوم السبت القادم.

وأضاف خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه سيكون هناك استقبالا رسميا بحضور الرئيس السيسي لبعثة المنتخب المصري يوم السبت في مدينة العلمين، الاستقبال يجدد الثقة في المنتخب لما هو قادم من بطولات.

واسترسل: كأس العالم بالنسبة لنا انتهى بالأمس، وما حدث بالأمس مع المنتخب أمور موجهة.. فالمنتخب حقق وبذل أقصى جهد وحقق إنجازا، نحن لم ننهزم من الأرجنتين بل هناك أيد خفية وراء تلك الهزيمة والأيدي الخفية هم شركات المراهنات على مستوى العالم.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الرئيس السيسي كأس العالم المنتخب الوطني

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