«فيفا» يرفض استئناف فرنسا لإلغاء إنذار أوليزيه

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاستئناف الذي تقدم به المنتخب الفرنسي لإلغاء البطاقة الصفراء التي تلقاها مايكل أوليزيه خلال الفوز على باراجواي 1-0 في دور الـ16 من كأس العالم FIFA 2026™، بحسب ما صرّح مدرب "الديوك" ديدييه ديشان الأربعاء.

وكان أوليزيه، أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن، قد حصل على الإنذار في الدقائق الأخيرة من المباراة التي شهدت توترا كبيرا في فيلادلفيا، عقب احتكاكه بلاعب باراغواي ماتياس غالارسا.

وقال ديشان، خلال مؤتمر صحفي في فوكسبورو عشية مواجهة المغرب في الدور ربع النهائي: "البطاقة الصفراء لم تتغير. تلقينا صباح اليوم إخطارا من فيفا يفيد بتثبيت القرار".

وأظهرت الإعادات التلفزيونية وجود احتكاك محدود بين اللاعبين، إذ وضع أوليزيه إصبعه أمام فمه، قبل أن يسقط غالارسا أرضا مدعيا تعرضه لضربة في الوجه.

وبعد تثبيت الإنذار، سيكون أوليزيه مهددا بالإيقاف عن الدور نصف النهائي في حال حصوله على بطاقة صفراء جديدة خلال مواجهة المغرب، إذا نجحت فرنسا في التأهل، حيث ستواجه الفائز من لقاء إسبانيا وبلجيكا.

ويواجه كل من برادلي باركولا ومانو كونيه المصير ذاته، بعدما حصلا أيضا على بطاقات صفراء في مباراة باراغواي.

وفي ما يتعلق بالحالة البدنية للاعب الوسط أوريليان تشواميني الذي غاب عن مباراة الدور ثمن النهائي بسبب إصابة في الفخذ، أوضح ديشان: "تشواميني يشعر بتحسن، لكن لا أستطيع قول أكثر من ذلك. ربما يشارك في التدريب اليوم، وسأقيّم حالته. أما بقية اللاعبين فجميعهم جاهزون".

وفي حال خسارة فرنسا أمام المغرب في لقاء يشكّل إعادة لنصف نهائي مونديال 2022 الذي انتهى آنذاك بفوز الفرنسيين 2-0، ستكون المباراة الأخيرة لديشان على رأس الجهاز الفني لـ "الزرق" بعد أن أعلن تركه منصبه الذي شغله طوال 14 عاما.

وتابع:": "لا أفكر في ذلك إطلاقا. كل تركيزنا منصب على مواجهة المغرب، وهدفنا الوحيد هو تقديم أفضل أداء ممكن وتحقيق الفوز".