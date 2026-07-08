درس لا ينسى.. أحمد موسى: خلينا ميسي ياكل النجيلة

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام الأرجنتين، مؤكدًا أن لاعبي المنتخب فرضوا أفضلية واضحة على مجريات المباراة، وأن النتيجة النهائية لا تعكس المستوى الذي ظهر به الفريق.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن منتخب مصر قدّم مباراة قوية أمام بطل العالم، مضيفًا أن اللاعبين نجحوا في فرض أسلوبهم وأظهروا شخصية كبيرة طوال اللقاء.

وأشار إلى أن المنتخب المصري استحق الخروج بنتيجة أفضل، معتبرًا أن الأداء الذي قدمه اللاعبون كان كفيلًا بتحقيق الفوز، لافتًا إلى أن المنتخب الأرجنتيني لم يظهر بالمستوى المعتاد خلال المباراة.

وأضاف موسى أن المنتخب المصري قدّم درسًا كرويًا قويًا أمام منافسه، مؤكدًا أن الأداء الذي ظهر به اللاعبون يعكس تطور المنتخب وقدرته على منافسة أكبر المنتخبات.

وأكمل: “خلينا ميسي ياكل النجيلة بالأمس.. ومافيش منتخب قدر يعمل كده في الأرجنتين.. وإحنا لا نعترف بفوزهم× لأنهم حصلوا عليه بالسرقة والتحكيم”.