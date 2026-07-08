قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روما تستضيف جولة حاسمة بين إسرائيل ولبنان.. وتأجيل محتمل بانتظار زيارة عون لواشنطن
القبض على رجل و4 سيدات سرقوا بضاعة من داخل محل بالمقطم
خبير تحكيمي: لا إعادة لمباراة مصر والأرجنتين.. وأخطاء الحكم لا تُبطل النتيجة
برلماني: مفيش حاجة اسمها قانون للمحليات ديكور وهناك إرادة حقيقية لإصدار القانون
أنتوا والأرجنتين لصوص| أحمد موسى لإسرائيل: يشرفنا عدم تشجيعكم لينا.. وهتفضلوا أعداءنا
الحكم الصومالي عمر أرتان يتضامن مع حسام حسن في واقعة الأرجنتين
عطية الفيومي: حريصون على وضع النقاط على الحروف في ملف المجالس المحلية
روبيو: واشنطن بدأت إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب
الطماطم بـ 30 والبطاطس بـ 25.. ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% خلال العام الجاري
عبد المنعم سعيد: الرئيس السيسي يرسم ملامح دولة أكثر ديناميكية لمواجهة تحديات المستقبل
فتاوى تشغل الأذهان| هل يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسة.. وما حكم إخفاء العيوب الصحية أو المادية قبل الزواج.. وهل يحاسب الإنسان على تضييع الوقت؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: إنفانتينو فاسد.. ومنتخب مصر تعرض لوقاحة تحكيمية| فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى
إسراء صبري

قال الإعلامي أحمد موسى إن شركات المراهنات العالمية هي التي تتحكم في بطولة كأس العالم، متهمًا الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتأثر بها، وذلك خلال حديثه عن مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اللي بيتحكم هنا مافيا شركات المراهنات، وهي من تتحكم في من يأخذ كأس العالم، ورجل المباراة إمبارح كان ميسي ولم يحقق أي شيء، لكن من يستحق رجل المباراة إمبارح محمد صلاح ومصطفى شوبير".

وتابع: "لما اتحطت صورة ميسي على صفحة الفيفا، كل الجماهير في العالم تضامنت مع مصر، وعملوا إيموشن «أغضبني» على صورة واحدة عليها 467 ألف «أغضبني».

وأوضح: "وكل ده تضامن مع المنتخب المصري، وهما عارفين إن ميسي والأرجنتين لا يستحقان الفوز، وفيه صور متداولة هائلة، ميسي اللاعب المدلل بالنسبة للفيفا، لأنه كان هيحصل انهيار في شركات كبرى في الولايات المتحدة وغيرها".

وأضاف: "إنفانتينو رئيس الفيفا فاسد، عمل شراكة مع هذه الشركات، الماتش الواحد بيوصل إلى مليار دولار، والحد الأدنى لتلك الشركات 50 مليار دولار في كأس العالم".

وأوضح: "على فكرة، لو الأرجنتين خرجت كانت شركات كبرى هتنهار، فإنفانتينو تدخل في اللحظة الحاسمة، وشركات المراهنات هي اللي أقصت مصر من كأس العالم، وبدأ التحكيم يتغير لما جبنا الهدف الثاني، واتكلم في التليفون وعليه غضب شديد، كان بيكلم مين؟، هل كان بيكلم الحكام؟".

وتابع: "لينا ضربتين جزاء، ولينا هدف صحيح، لكن لأ، كان فيه وقاحة في التحكيم، وصلاح ومصطفى شوبير اتضربوا من غير كرة، منتخب الأرجنتين عمل 13 خطأ وماخدش ولا إنذار، لأنه منتخب الفيفا، وخروج الأرجنتين هيعرض شركات المراهنات للخسارة".

واختتم: "الفيفا عايزين الأرجنتين تفوز، ده ميسي اللي بيشغل الحكم وبيشغل الفيفا، ما هو الطفل المدلل ليهم، ومصر واخدة كل الأضواء من إمبارح، واسم مصر الأكثر تداولًا على مستوى العالم، واسم مصر النهارده هو اللي موجود، وبيتكلموا عن إقصاء مصر عن عمد، وكل وسائل الإعلام الدولية بتتكلم عن إقصاء مصر وفضيحة إنفانتينو والحكم الفرنسي".
 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى كرة القدم كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع دولار الصاغة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

أحمد حسن

570 ألف دولار.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

سكرتير عام بني سويف

اجتماع ببني سويف لمُناقشة مستجدات العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء

محافظ بني سويف

5087 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة في بني سويف

إخماد الحريق

محافظ سوهاج يشرف ميدانيا على إخماد حريق برج معهد الاتصالات ويوجه بدعم المتضررين

بالصور

دعمًا للصناعة الوطنية.. محافظ الشرقية يفتتح معرض «أثاثنا» للأثاث الدمياطي بمدينة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي .. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان أناني

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد