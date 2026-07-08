أحمد موسى: إنفانتينو فاسد.. ومنتخب مصر تعرض لوقاحة تحكيمية| فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن شركات المراهنات العالمية هي التي تتحكم في بطولة كأس العالم، متهمًا الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتأثر بها، وذلك خلال حديثه عن مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اللي بيتحكم هنا مافيا شركات المراهنات، وهي من تتحكم في من يأخذ كأس العالم، ورجل المباراة إمبارح كان ميسي ولم يحقق أي شيء، لكن من يستحق رجل المباراة إمبارح محمد صلاح ومصطفى شوبير".

وتابع: "لما اتحطت صورة ميسي على صفحة الفيفا، كل الجماهير في العالم تضامنت مع مصر، وعملوا إيموشن «أغضبني» على صورة واحدة عليها 467 ألف «أغضبني».

وأوضح: "وكل ده تضامن مع المنتخب المصري، وهما عارفين إن ميسي والأرجنتين لا يستحقان الفوز، وفيه صور متداولة هائلة، ميسي اللاعب المدلل بالنسبة للفيفا، لأنه كان هيحصل انهيار في شركات كبرى في الولايات المتحدة وغيرها".

وأضاف: "إنفانتينو رئيس الفيفا فاسد، عمل شراكة مع هذه الشركات، الماتش الواحد بيوصل إلى مليار دولار، والحد الأدنى لتلك الشركات 50 مليار دولار في كأس العالم".

وأوضح: "على فكرة، لو الأرجنتين خرجت كانت شركات كبرى هتنهار، فإنفانتينو تدخل في اللحظة الحاسمة، وشركات المراهنات هي اللي أقصت مصر من كأس العالم، وبدأ التحكيم يتغير لما جبنا الهدف الثاني، واتكلم في التليفون وعليه غضب شديد، كان بيكلم مين؟، هل كان بيكلم الحكام؟".

وتابع: "لينا ضربتين جزاء، ولينا هدف صحيح، لكن لأ، كان فيه وقاحة في التحكيم، وصلاح ومصطفى شوبير اتضربوا من غير كرة، منتخب الأرجنتين عمل 13 خطأ وماخدش ولا إنذار، لأنه منتخب الفيفا، وخروج الأرجنتين هيعرض شركات المراهنات للخسارة".

واختتم: "الفيفا عايزين الأرجنتين تفوز، ده ميسي اللي بيشغل الحكم وبيشغل الفيفا، ما هو الطفل المدلل ليهم، ومصر واخدة كل الأضواء من إمبارح، واسم مصر الأكثر تداولًا على مستوى العالم، واسم مصر النهارده هو اللي موجود، وبيتكلموا عن إقصاء مصر عن عمد، وكل وسائل الإعلام الدولية بتتكلم عن إقصاء مصر وفضيحة إنفانتينو والحكم الفرنسي".

