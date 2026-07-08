أحمد موسى: كأس العالم انتهى بالنسبالنا.. مش هنتفرج على ماتشات تاني

وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الرئيس سيستقبل منتخب مصر في مدينة العلمين، وسيقام استقبال رسمي وتكريم للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي يوم السبت.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كل الشكر والتقدير للرئيس السيسي لأنه سيستقبل المنتخب المصري في العلمين، وسوف يكون هناك استقبال رسمي وتكريم يوم السبت في مدينة العلمين".

وأضاف: "وده بيدي دفعة كبيرة للمنتخب وللجهاز الفني، وبيؤكد انحياز الرئيس السيسي لشباب مصر، وقدم منتخبنا صورة مشرفة للعالم كله، لذلك سيكون استقبال رسمي من الرئيس السيسي للاعيبة والجهاز الفني والإداري والطبي".

وأوضح: "سيكون هناك تقدير كبير واحتفال كبير، وهيقولهم: شكراً يا رجالة، والقادم أفضل، واستقبال الرئيس السيسي للجهاز الفني والإداري تجديد للثقة، واللي جاي البطولات بقى".

وأضاف : "إحنا بالنسبة لنا كأس العالم انتهى، وهنتفرج على كأس العالم، لكن بالنسبة لمنتخبنا، وبعد اللي حصل في كأس العالم عرفنا إنه موجه، إحنا منتخبنا حقق اللي عليه وزيادة، ومحدش اتكلم عننا كأننا رايحين نلعب ماتشات ونرجع".

واختتم: "الماتش اللي فات ده بتاعنا، إحنا كسبنا، مين اللي ورا الأرجنتين؟ هل إنفانتينو؟ لا، اللي ورا الأرجنتين هي شركات المراهنات حول العالم، ودول اللي حرموا محمد صلاح إنه ياخد الكرة الذهبية 3 مرات، ودول اللي بيتحكموا في الفيفا".



