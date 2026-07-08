محافظ سوهاج: خروج الحالات الـ6 المصابة باختناق في حريق معهد الاتصالات بعد تعافيهم تماما

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن خروج جميع الحالات التي أصيبت جراء الحريق الذي اندلع ببرج معهد الاتصالات الكائن بشارع أسيوط بنطاق حي شرق سوهاج، وذلك بعد تلقيهم الإسعافات الطبية اللازمة وتماثلهم للشفاء التام.

محافظة سوهاج

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن جميع الإصابات كانت عبارة عن حالات اختناق نتيجة الدخان الكثيف.

وأشار إلى أنه تم نقلهم على الفور بسيارات الإسعاف إلى مستشفى سوهاج العام، حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية والرعاية اللازمة وغادروا جميعاً المستشفى بحالة صحية جيدة.

وضمت قائمة المصابين كلاً من:" ميرفت ح. م 62 سنة، ونجلاء س. م 45 سنة، ويقين م. ح 10 سنوات، وفاطمة ع. ع 36 سنة، وزينب م. ع 88 سنة، ومحمود أ. ع 27 سنة".

وكان محافظ سوهاج قد انتقل فوراً إلى موقع الحادث للإشراف المباشر والميداني على جهود قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران حيث دفعت الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء مجهزة للتعامل السريع مع الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، بالتوازي مع دفع هيئة الإسعاف بـ 6 سيارات لتأمين الموقع وتقديم الرعاية الطبية الفورية.