محافظ سوهاج يشرف ميدانيا على إخماد حريق برج معهد الاتصالات ويوجه بدعم المتضررين

أصدر اللواء طارق راشد توجيهات عاجلة للجنة المنشآت الآيلة للسقوط والإدارة الهندسية بحي شرق سوهاج بدراسة حالة السلامة الإنشائية للبرج المحترق، وإعداد تقرير شامل يتضمن مراجعة التراخيص والسلامة الإنشائية له وللعقارات المجاورة حرصاً على سلامة المواطنين.

كما وجه مديرية التضامن الاجتماعي ببحث إمكانية تقديم المساعدات العاجلة والمناسبة للمتضررين وفقاً للقانون.

محافظة سوهاج

وكان اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قد أعلن عن نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع ببرج معهد الاتصالات الكائن بشارع أسيوط بنطاق حي شرق سوهاج، مؤكداً بدء أعمال التبريد للموقع لضمان عدم تجدد النيران، ومتابعة الأوضاع لحظياً حتى انتهاء العمليات تماماً.

وفور تلقي البلاغ بالحادث، انتقل محافظ سوهاج إلى موقع الحادث للإشراف المباشر على عمليات الإطفاء، يرافقه الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة. وقامت قوات الحماية المدنية بالدفع بـ 8 سيارات إطفاء مجهزة، شملت سيارتي سلم هيدروليكي و6 خزانات مياه، مما أسهم في التعامل السريع مع النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، بالتكامل مع جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي التي دعمت الموقع بسيارات مياه إضافية وفرق فنية لضمان ضخ المياه بحنفيات الحريق.

وكإجراء احترازي لتأمين الأرواح، وجه المحافظ بفصل خطوط الكهرباء وإمدادات الغاز الطبيعي عن المنطقة المحيطة فوراً.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 حالات باختناق بسيط، وتم نقلهم فوراً بواسطة 6 سيارات تابعة لهيئة الإسعاف إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث أكد المحافظ استقرار حالتهم الصحية تماماً.