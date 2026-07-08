نبيل فهمي: الجامعة العربية تساند للبنان حتى يتحقق الاستقرار

استقبل نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور محمد حيدر وزير العمل بالجمهورية اللبنانية، اليوم الأربعاء 8 يوليو، حيث تناولا مجمل التطورات على الساحة اللبنانية في ظل الوضع المضطرب الذي تمر به المنطقة وتداعياته على لبنان.

ونقل الوزير اللبناني تحيات كل من الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، ونبيه بري رئيس مجلس النواب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

دعم الجامعة العربية للبنان

واستمع الأمين العام، باهتمام، للعرض الذي قدمه الوزير حول ما يمر به لبنان من تحديات جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، والدعم السياسي والإنساني الذي يحتاجه من أشقائه في الدول العربية.

وأكد الأمين العام من جهته، على أن لبنان في صلب اهتمامات الجامعة العربية مشددا على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي وتجاوز أية خلافات.

وأشار إلى مواصلة دعم الجامعة العربية وتضامنها مع لبنان وشعبه في كل ما من شأنه أن يسهم في تهدئة الوضع وتحقيق الأمن والإستقرار واستعادة الحقوق.