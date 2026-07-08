لبنان يشارك في جولة المفاوضات السادسة مع إسرائيل في روما

أكدت مصادر محلية أن لبنان عاد وقبل بالمشاركة في مفاوضات روما، بعد أن تبددت هواجسه، بعدما حصل على ضمانات بحضور الجانب الأمريكي ورعايته لجولة المباحثات، مما يعني أن المفاوضات لن تكون ثنائية بين لبنان وإسرائيل فقط، بل ثلاثية برعاية أمريكية مباشرة.

وأفادت المصادر بأن رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرم، وسفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض سيمثلان لبنان في جولة المفاوضات السادسة مع إسرائيل في روما.

في غضون ذلك شن الطيران الحربي للإحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان، مستهدفًا على ثلاث دفعات المنطقة الواقعة بين بلدات بيت ياحون وكونين وبرعشيت في قضاء بنت جبيل، في إطار استمرار الاعتداءات على المناطق الحدودية.

وفي محافظة النبطية، أغار الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا، بعدما سبق الغارة قصف مدفعي متقطع استهدف المنطقة، ما أدى إلى تصاعد الدخان في محيط الموقع المستهدف.

وفي قضاء مرجعيون، نفذت القوات الإسرائيلية للمرة الثالثة عملية تفجير داخل بلدة ديرسريان، وسط استمرار التوتر الميداني على طول الحدود الجنوبية، في ظل تواصل الخروقات الإسرائيلية واتساع رقعة الاستهدافات.