أول تعليق من حسام حسن بعد وداع المونديال

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن اللاعبين قدموا مباراة قوية أمام الأرجنتين رغم الخسارة بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من كأس العالم، مشددًا على أن المنتخب ظهر بصورة تليق باسمه.





مصر كانت الأفضل في معظم الفترات





وأوضح حسام حسن أن المنتخب المصري فرض أفضليته خلال معظم مجريات اللقاء، معتبرًا أن لاعبيه كانوا الأقرب لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.





إشادة بلاعبي الدوري المصري





أثنى المدير الفني على المستوى الذي قدمه اللاعبون، مؤكدًا أن المنتخب اعتمد بالكامل على عناصر من الدوري المصري، ونجح في مجاراة حامل لقب كأس العالم رغم فارق الإمكانيات

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