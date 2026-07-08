50 عاما على العلاقات الدبلوماسية.. تفاصيل لقاء عبد العاطي ووزير خارجية سيشل

عقد لقاء “افتراضي” بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و"باري فور" وزير خارجية جمهورية سيشل، اليوم الأربعاء 8 يوليو؛ بمناسبة مرور 50 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد الوزير عبد العاطي أن هذه المناسبة التاريخية تعكس عمق العلاقات المصرية السيشلية، وما شهدته من تطور وتعاون مثمر على مدار العقود الماضية، معرباً عن تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.

من جهته، أعرب وزير خارجية سيشل، عن تقدير بلاده لبرقية التهنئة التي بعث بها رئيس الجمهورية إلى رئيس جمهورية سيشل بمناسبة مرور 50 عاماً على استقلال بلاده.

وتوجه بالشكر إلى مصر، على “منحة أجهزة اللاب توب” التي قدمتها مصر؛ دعما لمبادرة “الأولى في سيشل”، مشيداً بما يعكسه ذلك من عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

كما قدم وزير خارجية سيشل، التهنئة للوزير عبد العاطي، على الأداء المتميز للمنتخب المصري في بطولة كأس العالم، مؤكداً أن ما حققه المنتخب يمثل تشريفاً لكرة القدم الأفريقية بأسرها.

وتناول اللقاء سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الرياضة والسياحة وصناعة الدواء والأمن البحري، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود التنمية المستدامة.