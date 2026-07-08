ترامب: لولا رئاستي لما كانت إسرائيل موجودة الآن

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة واسعة من الجدل بعد تصريحات قال فيها إن إسرائيل "ما كانت لتوجد الآن" لولا السياسات التي انتهجها خلال فترة رئاسته، في أحدث تأكيد منه على ما يعتبره دورًا حاسمًا لإدارته في دعم الدولة العبرية سياسيًا وعسكريًا.

وجاءت تصريحات ترامب خلال لقاء صحفي، قال فيه: “لولا الولايات المتحدة لما كانت هناك إسرائيل، ولولاي لما كانت هناك إسرائيل، لأنه لم يكن هناك أي رئيس آخر مستعد لفعل ما فعلته.”

كما أضاف في مناسبة أخرى أن إسرائيل "كانت ستُدمر منذ وقت طويل" لولا التدخلات التي قامت بها إدارته. وقد ربط هذه التصريحات بقرارات اتخذها خلال ولايته، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، والاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، إضافة إلى رعاية "اتفاقيات أبراهام" التي أسفرت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر واضح في علاقة ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ وجه إليه انتقادات بسبب استمرار العمليات العسكرية على جبهات القتال، معتبراً أن إطالة أمد النزاع قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي وتعرقل الجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن.

كما أكد في مقابلات إعلامية أنه مارس ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية في عدد من الملفات الأمنية والعسكرية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يربط فيها ترامب أمن إسرائيل بشخصه أو بسياساته. ففي عام 2024، قال إن الهجوم الإيراني على إسرائيل "ما كان ليحدث لو كان رئيساً"، كما صرح خلال حملته الانتخابية بأن إسرائيل "لن تستمر" إذا لم يفز في الانتخابات الرئاسية، في إطار انتقاداته لإدارة الرئيس السابق جو بايدن وسياساتها في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تعكس تصريحات ترامب أسلوبه المعتاد في إبراز دوره الشخصي في القضايا الدولية، بينما يشير مراقبون إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يمثل سياسة استراتيجية ممتدة عبر إدارات جمهورية وديمقراطية متعاقبة، ولا يرتبط بإدارة واحدة فقط، رغم أن إدارة ترامب اتخذت بالفعل قرارات اعتبرتها إسرائيل تاريخية وعززت من علاقاتها مع واشنطن.

وتواصل تصريحات ترامب إثارة نقاش واسع داخل الولايات المتحدة وخارجها بشأن حدود الدور الأمريكي في الشرق الأوسط، ومدى تأثير السياسات الأمريكية المتعاقبة على أمن إسرائيل ومستقبل الصراع في المنطقة، خاصة في ظل استمرار التوترات الإقليمية والتحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.

