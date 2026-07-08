كتل هوائية شمالية ورطوبة تصل لـ95 %.. تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة

يهتم المواطن، بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة خاصة مع تعرض البلاد لموجة من ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة .

طقس حار وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطبا على جنوب البلاد نهارا، وأن يكون مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ليلا.

ومن المتوقع تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

مع نشاط للرياح في أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر و2.25 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.75 متر و2.5 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وبخصوص حالة خليجي السويس والعقبة، يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين إلى 3 أمتار، وأن يكون إتجاه الرياح شمالية غربية .

أفادت هيئة الأرصاد الجوية باستمرار الأجواء الصيفية المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، حيث تقترب درجات الحرارة نهاراً من معدلاتها الطبيعية بفارق درجة واحدة، متوقعة أن تسجل العظمى في القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.

تحذير من الرطوبة



وأوضحت الهيئة أن البلاد تتأثر حالياً بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، محملة بكميات هائلة من بخار الماء، مما أدى إلى قفزة في نسب الرطوبة لتتجاوز حاجز 90% إلى 95% على المناطق الساحلية.

السبب المباشر وراء الشعور المتزايد بالحرارة



وأشارت إلى أن هذه الرطوبة المرتفعة هي السبب المباشر وراء الشعور المتزايد بالحرارة، حيث ترفع درجة الحرارة "المحسوسة" بمقدار 3 إلى 4 درجات، لتصل في القاهرة إلى نحو 37 أو 38 درجة مئوية في الظل.

خريطة الطقس: رطوبة في الشمال وجفاف في الجنوب

المحافظات الشمالية والقاهرة الكبرى: طقس حار رطب نهاراً.

جنوب البلاد (الأقصر وأسوان): طقس شديد الحرارة حيث تتراوح درجات الحرارة بين 43 و44 درجة مئوية، بالتزامن مع انخفاض نسب الرطوبة.

الأجواء الليلية: تشهد فترات الليل نشاطاً للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/ساعة، مما يسهم بشكل فعال في تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بالرطوبة.

تحذير هام للمصطافين:

حذرت الهيئة مرتادي شواطئ البحر المتوسط من ارتفاع الأمواج الذي قد يصل إلى 2.25 متر، مؤكدة أنها غير مناسبة تماماً لأعمال التنزه والسباحة في البحار المفتوحة. ودعت المصطافين إلى الالتزام التام بتعليمات فرق الإنقاذ والتواجد في المناطق الآمنة. وفي المقابل، أكدت استقرار حالة البحر الأحمر وجاهزيته لكافة أعمال الملاحة والصيد.

إرشادات عامة للمواطنين



وجّهت الأرصاد مجموعة من النصائح الضرورية لمواجهة الطقس الحالي، أبرزها:

التواجد في أماكن جيدة التهوية.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة.

الحرص على ارتداء غطاء للرأس لتفادي الإجهاد الحراري.

تناول كميات كبيرة من المياه والسوائل على مدار اليوم.