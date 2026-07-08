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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حار رطب نهارا والحرارة تصل لـ 42.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطبا على جنوب البلاد نهارا، وأن يكون مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ليلا.

ومن المتوقع تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

مع نشاط للرياح في أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر و2.25 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.75 متر و2.5 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وبخصوص حالة خليجي السويس والعقبة، يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين إلى 3 أمتار، وأن يكون إتجاه الرياح شمالية غربية .


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 35 37 23

العاصمة الجديدة 36 38 22

6 اكتوبر 36 38 22

بنها 35 37 23

دمنهور 34 36 22

وادى النطرون 35 37 23

كفر الشيخ 34 36 22

بلطيم 32 35 25

المنصورة 34 36 24

الزقازيق 36 38 24

شبين الكوم 35 37 23

طنطا 34 36 23

دمياط 32 35 24

بورسعيد 32 35 26

الاسماعيلية 37 39 23

السويس 35 37 24

العريش 32 35 24

رفح 31 34 23

رأس سدر 36 39 26

نخل 34 37 23

كاترين 32 34 18

الطور 35 38 26

طابا 35 37 22

شرم الشيخ 38 41 29

الغردقة 38 41 29

الاسكندرية 31 34 23

العلمين 30 33 22

مطروح 29 32 23

السلوم 31 34 24

سيوة 37 38 23

رأس غارب 36 38 27

سفاجا 38 41 28

مرسى علم 37 39 28

شلاتين 38 40 27

حلايب 34 36 28

أبو رماد 37 38 26

مرسى حميرة 38 40 27

أبرق 36 38 26

جبل علبة 36 38 26

رأس حدربة 34 37 28

الفيوم 36 38 24

بني سويف 36 38 24

المنيا 37 39 24

أسيوط 38 40 25

سوهاج 41 42 27

قنا 40 41 28

الأقصر 40 41 28

أسوان 41 42 29

الوادى الجديد 39 40 26

أبوسمبل 42 43 29

الأرصاد طقس اليوم الأربعاء شبورة مائية نشاط للرياح ارتفاع الأمواج خليجي السويس والعقبة

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